Blockchain uzmanları Boğaziçi Üniversitesi’nde

Boğaziçi Üniversitesi, Blokchain dünyasının önde gelen isimlerini sektörün seçkin profesyonelleriyle kampüs ortamında bir araya getiriyor.

Zincirleme bir modelle inşa edilen, takip edilebilen ama kırılamayan gizem dolu Blockchain teknolojisinin sınırlarını tanımaya hazırlanan Blockchain Summit, 5 Ekim 2017’de Albert Long Hall’de misafirlerini ağırlayacak.

Blockchain Summit; Blok Zinciri Sistemi ile ilgili önemli araştırmaları olan değerli akademisyenleri ve iş dünyasında blok zinciri sistemini kullanan öncü profesyonelleri bir araya getirecek.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan Blockchain Summit’te Bitcoin teknolojisini geliştirmek için atılacak adımlar ve geleceğe bugünden nasıl uyum sağlanabileceği çalışmalarına yön verecek fikirler ele alınacak. Ayrıntılı bilgi için: www.blockchainsummit.xyz