Bosch ve IBM, endüstriyel IoT alanında işbirliğine başlıyor

Her iki şirket de müşterilerine milyonlarca IoT cihazının otonom olarak güncellenmesi için yenilikçi teknolojileri birlikte sağlayacak.

IBM ve Bosch, müşterilerin milyonlarca IoT cihazını etkin bir şekilde güncelleyebilmesini sağlamak üzere Bosch IoT Suite servislerinin açık standart tabanlı IBM Bluemix ve IBM Watson IoT Platformunda kullanıma sunulması amacıyla endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) alanında bir işbirliği yaptıklarını duyurdu.

2020 yılında 20,8 milyar ağa bağlı nesnenin bulunacağı tahmin edilirken (Kaynak: Gartner) müşteriler, cihazlarının her zaman en son özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olmasını istiyor. Bosch, Bluemix üzerinde ve IBM Watson IoT Platformuyla entegre olarak gelişmiş cihaz yönetimi ve bulut tabanlı yazılım güncellemeleri için “Bosch IoT Rollouts” servisini kullanıma sokuyor. Her iki şirketin müşterileri de IBM Cloud aracılığıyla “Bosch IoT Rollouts” servisine erişebilecek.

Bosch Software Innovations CEO’su Dr. Rainer Kallenbach, “IoT, iş hayatından özel hayata kadar her şeyi değiştiriyor ve dönüştürüyor. Sadece ekosistemlerde işbirliği yapabilecek olan şirketler başarılı olacak. Sadece yeni ekosistemler, açık platformlar ve karşılıklı çalışabilirlik stratejik dayanak sağlayacak. Birlikte, müşterilerimiz için IoT çözümü geliştirmeyi daha kolay ve daha hızlı bir hale getireceğiz” dedi.

IBM Watson IoT, Bilişsel Etkileşim ve Eğitim Genel Müdürü Harriet Green, “Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Nesnelerin İnterneti, kendi durumları, konumları ve sağlıkları hakkında milyarlarca ağa bağlı cihazın vereceği bilgiyle gezegendeki en büyük veri kaynağı haline gelecek. Ağa bağlı cihazlara kişiselleştirilmiş servisler ve deneyimler sağlamak için müşterilerimize yenilikçi özellikler sunma konusunda Bosch ile işbirliği yapacak olmaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.

Örneğin, otomobil üreticileri artık milyonlarca aracın yazılım güncellemelerini, aracın bir atölyeye gitmesine gerek olmadan güvenli ve etkili bir şekilde programlayabilecek ve organize edebilecek. Bir beyaz eşya üreticisi, örneği otomatik deterjan siparişi gibi en son güncellemelere, servislere ve tekliflere tüketicilerin erişebilmesini sağlayarak binlerce çamaşır makinesi ve kurutucuya güncellemeleri uzaktan gönderebilecek.

IBM ve Bosch, IoT’nin açık standartlar ve açık kaynak aracılığıyla başarılı olacağı vizyonunu paylaşıyor ve buna bağlı olarak her iki şirket, önemli alanlarda daha fazla kabul görmeyi sağlamak üzere Eclipse Vakfı ve Endüstriyel İnternet Konsorsiyumu ile aktif bir şekilde çalışmaya devam edecek.