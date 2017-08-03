Boyner Grup’ta e-ticaret altyapısına NGI desteği

Boyner Grup, e-ticaretin genç sesi NGI’dan aldığı ürün ve altyapı desteği ile Türkiye e-ticaret dünyasındaki dinamiklerde belirleyici rol üstlenmeyi amaçlıyor.

Genç e-ticaret altyapı şirketlerinden biri olan NGI, Boyner Grup şirketleri için özelleştirdiği ürünleri ve sağladığı bulut altyapı hizmetleri ile grubun dijital dönüşüm sürecine katkı sağladı. Üç yıl önce başlanan dijital dönüşüm sürecinde bünyesindeki tüm markaların e-ticaret altyapılarını yenileyen ve tek bir altyapıda buluşturmayı hedefleyen Boyner Grubu bu projede iş ortağı olarak NGI’ı seçti.

Boyner Grubu beş yüzün üzerinde mağazayla tüm Türkiye’de müşterilerine hizmet veren bir perakende grubu ve ağırlık olarak tekstil perakende şirketlerinden oluşuyor. Toplamda on binin üzerinde çalışana sahip olan bu şirketlerin en önemlileri ise Beymen, Boyner, Ay Marka, Altınyıldız ve elektronik ticaret şirketi Morhipo.com ile akıllı telefon uygulaması Hopi olarak sayılabilir.

e-ticaret gelişmeye devam ediyor

2014 yılında grubun stratejik kararı gereği çok kanallı dönüşüm programı başlattıklarını belirten Boyner Grup Çok Kanallı Perakendecilik ve Teknoloji Direktörü Sedat Yıldırım, “Buradaki hedef; elektronik ticaretin hızla büyümekte olduğu gerçeğinden yola çıkarak mağazaların müşterilerimizdeki dönüşüme ayak uydurmalarını sağlayacak çalışmaların ilk adımını atmaktı. Müşterilerimiz 2014 rakamlarıyla bile çok önemli miktarda elektronik ticaret yapıyorlardı ve mobilin inanılmaz bir yükselişi söz konusuydu. 2014 sonunda başlattığımız bu projeyi bütün perakende işimizi hem webin hem de mobilin aktif bir şekilde kullanıldığı yeni nesil bir perakendecilik anlayışına dönüştürmeye çalıştık ve bunu da başardık” dedi.

Tıkla-Gel hizmetinin de hızla yayıldığını sözlerine ekleyen Yıldırım, “Geldiğimiz noktada müşterilerimiz arasında mağazadan alışveriş yapanlar ve web ya da mobilden yapanlar olarak bir ayrım yapmıyoruz zira trafiğin yüzde 70’i mobilden geliyor. Bu proje bize Boyner’de Tıkla-Gel dediğimiz click and collect gibi servisleri hızla sistemimize uyumlamamızı sağladı” şeklinde görüş belirtti.

“NGI Bizin İçin En Doğru İş Ortağı”

Bu projede NGI ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Sedat Yıldırım, sözlerini şu şekilde bitirdi:

“Proje çerçevesinde amacımız hem gruba hem de dokunduğumuz müşteriye fayda sağlamaktı. Bunun için de bilinen yöntemlerin aksine Türkiye’de ilk defa uygulanan dünyadaki en iyi örneklere de öykünen bazı yönetmeleri kullanıyoruz. Bu yüzden de tüm süreçlerde yanımızda olacak, esnek ve bizimle çalışarak yeni teknolojiler anlamında bizi ürünleri ve hizmetleri ile destekleyecek bir iş ortağı ile çalışmak bizim için çok önemliydi. Bunun yanında çok hızlı büyüme potansiyelleri ile başa çıkabilecek altyapılara ihtiyacımız vardı. NGI ile hayata geçirdiğimiz bütün web sitelerimiz bulut ortamlarında ve bu ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Birden fazla bulut platformu ve altyapısı kullanıyoruz ve bunları da NGI ile birlikte başarabildik.”

Bizim için çok önemli bir proje

Runibex Technology Group bünyesinde faaliyet gösteren NGI için Boyner projesinin çok önemli olduğunu kaydeden NGI CEO’su Fatih Özbağrıaçık ise şunları söyledi:

“Boyner Grup’ta son olarak Boyner Büyük Mağazacılık AŞ’de (www.boyner.com.tr) gerçekleştirilen projelerimiz, Beymen ile başlamış olan iş birliğinin değerinin daha da ön plana çıkmasını sağladı. Ürünlerimiz için yaptığımız lisans yükseltmeleri ile kendi yazılım ekipleri veya NGI partnerları ile ürünlerimiz üzerine kendi özelleştirmelerini de yapabiliyorlar. Biz de Ana lisansör olarak hizmet vermeye ve ürünlerimize ait son seviye destek hizmetleri ile bulut altyapılarını yönetmeye devam ediyoruz. Biz ve iş ortaklarımız Boyner Grup’ta uçtan uca ürünler ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz.”