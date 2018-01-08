BT’de parlak bir gelecek için temel beceriler

Evet, teknoloji çok hızlı değişiyor. Ancak en çok talep gören becerilerden bazıları ise hiç değişmiyor ve değişmeyecek.

Bu hızlı değişime, teknoloji uzmanları da yeni sistemleri, dilleri, platformları ve yazılımları aynı hızda öğrenmeye çalışarak ayak uydurmaya çalışırlar. Ancak College Board’un yaptığı bir araştırmaya göre, 2018 yılında en çok talep görecek becerilerden bazıları adeta zamansız olacak: veri analizi, genel programlama, psikoloji ve teknoloji eğitimi. Buna ek olarak, BT elemanlarının ve personel firmalarındaki uzmanlar yapay zeka ile etkileşime girildiğini söylüyor ve hatta Mandarin Çincesi (Çince’nin en çok konuşulan lehçesi) bile 2018 ve sonrasında gerekli becerilere sahip olacak.

Online öğrenme platformu ve çalışma uygulaması Quizlet’in CEO’su Matt Glotzbach, “Günümüzde iş yerlerinde başarılı olmada, belirli bir teknoloji becerisine sahip olmak ya da bir dili bilmek; teknolojiyi anlamak için bir araç setine sahip olmak ve değiştikçe uyum sağlamak oranla daha azdır.” diyor.

“Tüm teknoloji uzmanları bir SQL sorgusu yapabilmeli demesi kolay, ancak herkesin temelleri anlaması daha zor ve çok daha önemlisi herkesin bu temelleri anladığını -bilgisayar bilgisinin temelleri, veri dolu bir dünyada nasıl yaşanır, bu verilerin nasıl yorumlanacağı – bunun nasıl öğrenileceğini bilmekle ilgili” diyor Glotzbach.

Özel teknik beceriler – Java, veri bilimi, SQL sorguları- hepsi son derece önemli. Ancak iletişim, iş birliği ve görüşme gibi sosyal beceriler günümüzün teknik kariyeri için olmazsa olmazlardan olmaya devam ediyor. “Orta zeminli” bu STEM becerileri, ister kariyerine yeni başlamış olsun ister yıllardır teknoloji içinde olan bir adayı diğerinden ayırıyor.

“Bilgi arama, veri analizi, eleştirel düşünme kapsayıcı kavramlardır. “Bunlar her zaman önemli becerilerdi, ancak ileriye doğru başkasının özgeçmişinde “seni burada görmek güzel”den çok daha fazlası olacaklar. Dolayısıyla bu becerileri şimdi edinirseniz size büyük avantaj sağlayacaktır” diyor Glotzbach.

Buna ek olarak, “React.js ve Microsoft Azure gibi belirli teknoloji becerileri arasında yer alan Çince’deki dil becerileri, gelecekte Çin’in küresel bir süper güç konumunu güçlendirdiği için kritik önemli olacak” diyor Indeed.com’un ekonomisti Daniel Culbertson. “Ve yapay zeka ve robotik teknolojisinin giderek büyüyen etkisini görmezden gelmemelisiniz” diyor BT’nin işe alınma ve personel firması Mondo’nun işe alma müdürü Felix Fermin.

Fermin, “Önümüzdeki yıllarda, AI sistemlerini oluşturmak için algoritmaların genel tasarımın ve temellerini anlayan, hatta bazı psikoloji ve insan davranışlarının anlaşılması gibi temel yetenek ihtiyacını göreceğinize inanıyorum.” diyor. “Sohbet botları tasarlamak ve inşa etmekle görevlendirilmiş insanlar bu teknolojilere insanlık özelliklerini nasıl vereceklerini ve etkileşimlerini başka bir insandan ayırt edilemez kılmayı anlamaları gerekiyor.” diyor Fermin.

Ancak, iş arayanlar bu tür “orta zeminli” becerilerini özgeçmişlerinde nasıl vurgulayacaklar? Quizlet’ten Glotzbach’a göre, “Bunları zorlu teknik becerileriniz gibi listeleyelemezsiniz, sosyal becerilerinizi vurgularken yaptığınız yaklaşımı burada da göstermelisiniz”

Glotzbach, “Mesleğinizi nasıl öğrendiğinizi vurgulayın ya da online kurslar, mikro sertifikalar, eğitim imkanlarınızla yüksek lisans eğitimine nasıl yatırım yaptığınız gibi şeyleri” diyor. “Bu, potansiyel bir işverene “her zaman öğrenen” biri olarak bir işyeri kültürünün değişen gereksinimlerine adapte olduğunu ve değişen teknoloji ihityaçlarına ayak uydurabildiğinizi gösterecek.” diye ekliyor.

Ayrıca, ne kadar ayrıntılı olursa olsun, kariyerinizde güçlü bir ilerleme vurgusu da çok önemlidir. “İnsanların itici olarak düşüneceği bir çok kariyer değiştiriciler de görüyoruz. Bu tamamen, ister yarı zamanlı bir işte ya da stajda, ister bir kursta veya çıraklık eğitiminde olsun, konuşabileceğiniz her yerde ve yeni şeyler öğrenmekle karşılaştığınız yerlerde bu becerileri nasıl göstereceğinizle ilgilidir.” diyor.

“Bu tür uyarlanabilir becerilere sahip herkes için güçlü bir pazar var – merak, heves ve yeni zorlu görevler edinmek için tutku.” diyor Glotzbach “Teknolojide tek sabit şey ise değişim ve kesin olan şey de yarının bugünden çok farklı görüneceğidir. Bunu somutlaştırabilen adayları görmek istiyoruz” diyor Glotzbach.