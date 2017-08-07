BT departmanlarının daha rahat çalışması için 5 öneri

Tatil döneminde iş yoğunluğunun azalmasıyla birlikte, BT departmanınıza yıl içinde nefes aldıracak bazı önlemler alabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemi yeni projeleri hayata geçirmek için bir fırsata çevirmek de mümkün. İşte yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmek için Radore’den 5 tavsiye

Yaz döneminde azalan operasyonel yoğunluk, yıl boyunca işleri yetiştirmek için yoğun şekilde çalışan BT departmanlarının rahat bir nefes almasını sağlıyor. Bu dönem aynı zamanda iş süreçlerinde bazı iyileştirmeler yapmak ve gerçekleştirelemeyen projeleri hayata geçirmek için eşsiz bir fırsata dönüştürülebilir. Bu sayede BT departmanları çok daha huzurlu bir yıl geçirebilirler.

Radore Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, BT departmanlarının yıl boyunca daha rahat çalışabilmeleri için beş farklı öneride bulunuyor:

Envanterinizi temizleyin

Eski PC’ler, vakti dolmuş ağ anahtarları, çalışmayan güvenlik duvarları başta olmak üzere yazılım ve donanım tabanlı tüm varlıklarınızı gözden geçirin. Örneğin cihazlar hiç beklenmedik anlarda çalışmayı durdurarak arkalarında zaman aşımına uğramış IP ve MAC adresleri bırakabiliyorlar. Ne yazık ki gerçekçi olmanın zamanı geldi, artık varlıklarınızı konsolide etme zamanı.

Dokümantasyonunuzu güncelleyin

Bu dönem, sorunsuz bir BT departmanı için ağ mimarisinden teknoloji destek masasına kadar standartları belirleyen tüm dokümantasyonlarını gözden geçirmek için iyi bir fırsat. Çalışanların uygulamalarında yaşanan sorunları en düşük seviyeye çekmenin yolu, BT departmanının ihtiyaçlarını açık ve anlaşılır bir dille ifade eden dokümanlar oluşturmaktan geçiyor. Bu döneme eksik dokümantasyonlar tamamlanıp, diğerleri üzerinde güncellemeler yapılabilir.

Felaket kurtarma planınızı gözden geçirin

Sistemlerinizi yedeklemek rutin iş akışınızda yer alan bir süreç. Yalnız çoğu zaman yedeklenen teyplerin bakımı ve doluluk oranları gibi detaylar iş akışı içerisinde göz önünde bulundurulmayabiliyor. Yaz döneminde felaket kurtarma stratejileri için testler yapabilir, önceliklendirilecek konuların üzerinden geçebilirsiniz.

BT Ekibine eğitimler düzenleyin

BT ekibinin güncel kalarak yeni teknolojiler hakkında bilgi sahibi olması için kendi içinizde ufak seanslar düzenleyebilirsiniz. Bazen dışarıdan gelen bir eğitimci bazen de farklı disiplinlerde çalışan BT ekip arkadaşlarınızdan çok şey öğrenebilirsiniz.

Vizyonunuzu yeniden değerlendirin

İşler biraz azaldığında geriye çekilip tüm süreçte neler yaptığınızı, nasıl yol aldığınızı değerlendirebilirsiniz. Böylece bugüne kadar hangi konularda başarılı ya da başarısız olduğunuzu görebilir, izlediğiniz vizyonu geliştirebilirsiniz.

Bu önerilere ek olarak profesyonel bir veri merkezi ile çalışmak birçok işletmenin, cihaz satın alımı, güncellenmesi ve bakımı gibi sürekli yinelenen maliyetleri en alt seviyeye indirmesini sağlıyor. Uzun vakit alan teknik iş yüklerini hizmet aldıkları veri merkezinin profesyonel ellerine bırakan BT departmanları, tamamen kendi iş alanlarına yönelik katma değerli projeler geliştirmeye odaklanabiliyorlar.