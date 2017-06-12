BT sertifikaları hala önemli mi?

BT sertifikaları hala önemli mi?
, 12 Haziran 2017

BT sertifikaları son derece sıcak bir konu. Peki onlar gerçekten gerekli mi? BT eğitim ve öğrenim hizmetleri şirketi Global Knowledge, 2017 BT Becerileri ve Maaş raporunda BT sertifikaların değerini araştırdı.  Elde edilen bulgular şu şekilde:

BT sertifikaları işinize fayda sağlar

Rapora göre sertifikalı olmak çalışanların performansını artırıyor.  BT karar alıcıları ve çalışanları, daha hızlı çalışma performansı (yüzde 44) kurumlarında uzmanlık arayan (yüzde 39) sistem verimliliği sağlamak (yüzde 33) ürün ve hizmetleri daha etkin şekilde dağıtmak (yüzde 23) gibi doğrudan sertifikaların faydalarını belirtti.

Cüzdanınıza da fayda sağlar

ABD’de ve Kanada’da sertifikalı IT personeli, sertifikasız meslektaşlarından yaklaşık 8.400 dolar daha fazla kazanıyor – bu da yüzde 1,7’li bir maaş artışına karşılık geliyor. BT karar alıcıları için ise fark; yüzde 8,9 ya da 9.200 dolarla biraz daha düşük.

5 IT çalışanın 4’ünün sertifikası var

Rapora göre, bugün IT çalışanlarının yüzde 82’sinin sertifikaları bulunuyor. Katılımcıların yarısı da son bir yıl içinde en yeni sertifikalarını aldı.

Sertifikalar daha fazla sertifikaya sebeb olur

Rapora göre, şu anda sertifikalı olan BT uzmanlarının yeni sertifikalar alma ihtimali daha yüksek. Bir sertifikaya sahip olanların yüzde yetmişi sertifikasyon odaklı olarak eğitim alıyor ya da önümüzdeki yıl bunu yapmayı planlıyor. İlk sertifikasını alanlar yüzde 48 oranındayken  sertifikasız olanların yarısından azı bu durumu değiştirme girişiminde bulunmuşlar.

Aslan payı Microsoft’un

Katılımcıların yüzde 36’sı, bu yıl Microsoft sertifikasına sahip olduğunu bildirdi.  Katılımcıların yüzde 31’ini Cisco sertifikaları oluştururken yüzde 26’sı siber güvenlik veya gizlilik sertifikaları; CompTIA (yüzde 22) ve ITIL / ITSM (yüzde 21). En popüler sertifika alanları ise şunlar; uygulama geliştirme, veritabanı, bulut, yardım masası, networking, işletim sistemleri ve sunucular, Linux, siber güvenlik ve sanallaştırma.

Siber güvenlik sertifikaları para kazandırıyor

Siber güvenlik sertifikaları maaş için en üst sırada konumlanıyor. Bu sene ilk 20’nin altısı güvenlik sertifikalarından, ISACA’nın CRISC, CISM, CISA ve CISSP de ilk beşte sıralanıyor. Bir sonraki en yüksek para getiren bulut bilişim sertifikaları, özellikle AWS’den olanlar.

Sertifikaların çoğalması; daha yüksek maaş, daha iyi iş performansı ve iş desteği için halen değerli bir yatırım olarak önemini koruyor. 

 

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Tags: Araştırma, BT sertifikaları

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