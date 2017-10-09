BTK ve BT Eğitim’den yeni mezun gençlere ücretsiz eğitim

Başvuruların 13 Ekim’de sonlanacağı Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı, 23-26 Ekim tarihlerinde BTK’nın Ankara’daki merkez yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Programa kabul edilecek 25 yeni mezun genç, sektörün önde gelen isimleriyle buluşarak, üniversite müfredatlarında bulunmayan, sektöre yönelik konularda bilgi sahibi olacaklar.

Bilgi ve İletişim Kurumu (BTK) ve geçen yıl Dünya’nın En İyi Cisco Eğitim İş Ortağı seçilen BT Eğitim işbirliği ile düzenlenen Teknoloji Dünyasında Kariyer Programı, bilgi teknolojileri alanında kariyer edinmek isteyen yeni mezun gençleri iş dünyasına hazırlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenen programa kabul edilecek 25 kişi, yine alanlarında en iyi isimler tarafından verilecek ücretsiz eğitimlere katılacak. 23-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek programa başvurular 13 Ekim’e dek devam ediyor.

Programın amacı, Temel BT Altyapı Eğitimi’nden BT Sektöründe Satış Teknikleri’ne yeni mezun gençleri üniversite müfredatında bulamayacakları bir eğitim programıyla buluşturarak sektöre hazırlamak ve kendileri için en doğru alana yönelmelerini sağlamak. BTK’nın Ankara’daki merkez yerleşkesinde gerçekleşecek olan program sonunda değerlendirilen adaylar arasından 5 kişi ise BT Eğitim tarafından verilecek yine bir ücretsiz Ağ Eğitimini almaya hak kazanacak. Program ilk kez geçen yıl İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Başvuru için son gün 13 Ekim Cuma

Bu ücretsiz programa katılmak isteyen adayların, üniversitelerin Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar Mühendisliği gibi ilgili bölümlerinden 2016 – 2017 yıllarında mezun ve İngilizce dilbilgisine sahip olması bekleniyor. Adayların gelecekteki kariyer hedeflerini anlatan kısa bir başvuru mektubuyla birlikte özgeçmişlerini ozgecmis@btegitim.com adresine göndermeleri gerekiyor.

Eğitim İçeriği:

• Temel BT Altyapı Eğitimi

• Ağ Teknolojileri ve Mimarileri

• BT Sektöründe Satış Teknikleri

• BT Altyapısında Güvenlik

• Yazılım Dünyasına Giriş