Bu Android telefonlar virüslü olabilir!

Bu Android telefonlar virüslü olabilir!
, 15 Mart 2017

Kullandığınız Android cihazınıza virüs bulaşmış olabilir. Telefona zarar vermeyen fakat arka planda dinleme, izleme, bilgi sızdırma, izinsiz reklam gösterme gibi işleri yapan yazılımlar kullanıcı güvenliğine karşı risk oluşturuyor.

Checkpoint isimli güvenlik firması tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre birkaç marka cihaz, üreticiler tarafından fabrika sürümüyle mağazalara gönderildikten sonra, satış noktalarında yapılan güncellemeler nedeniyle virüse maruz kaldı. Firma, dünyanın önde gelen Samsung, LG, Xiaomi, Asus, Nexus, Oppo, ve Lenovo telefon üreticilerine ait cihazların, fabrika çıkışlı virüs barındırdığından bahsediyor. Popüler bir markaya ait Android cihaz alanlara virüs, fabrikadan yüklü geliyor ve bu listede satış rekorları kıran Galaxy S7 dahi bulunuyor. Checkpoint isimli güvenlik firması ise bu durum üzerine Android cihaz sahiplerinin kişisel bilgilerinin tehlike de olduğunu belirtiyor.

Telefona zarar vermeyen fakat arka planda dinleme, izleme, bilgi sızdırma, izinsiz reklam gösterme gibi işleri yapan yazılımlar kullanıcı güvenliğine karşı risk oluşturuyor.

İşte o yazılımlar ve cihazların listesi: 

 

 

Kategoriler Haber
Tags: akıllı telefon, Android, Checkpoint, kötü amaçlı yazılım

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