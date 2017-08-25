Bulut bilişim yakın gelecekte işletmelerin sistem odalarını yutacak

Sürekli artan verileri şirket içinde depolayıp yedeklemek ve BT altyapısının kesintisizliğini sağlamaya çalışmak büyük maliyetlere neden oluyor. Şirketler artık kendi içinde sistem odaları kurmak yerine veri merkezleri ve bulut bilişim çözümlerini tercih ediyor

Son yıllarda hem ülkemizde hem de dünyada hızla gelişen ve işletmelerin giderek daha fazla ihtiyaç duymaya başladığı veri merkezleri, bulut bilişimle birlikte merkezileşecek. 2025 yılına gelindiğinde dünya çapındaki şirketlerin büyük çoğunluğunun kendi kurduğu sistem odalarını kapatarak, çok daha verimli olan bulut bilişim çözümlerine geçmesi bekleniyor. Fakat yine de sistem odaları tümüyle etkisini yitirmeyip, veri merkezleri ile şirketler arasında bağlantı kuran daha küçük ölçekli bir platform olarak devam edecek.

Synergy Research’ün bulut operatörleri ve hizmet sağlayıcılarının gelirleri raporuna göre, 6 ana bulut hizmeti ve altyapısında yalnızca 2016 yılında ortalama yüzde 25’lik büyüme yaşandı. Bu büyümeyle birlikte tam 148 milyar dolarlık bir piyasa oluştu.

Veri merkezi Radore’nin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, “Bulut bilişim hizmetlerine olan ilgi hem dünya çapında hem de ülkemizde hızla artıyor. Örneğin, bugün Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 71’i bulut üzerinden herhangi bir çözüm kiralamaya sıcak bakıyor. Bu oran 2014 yılında ise yalnızca yüzde 30 seviyelerindeydi. Daha uygun maliyetlerle en son teknolojileri kullanabilmenin avantajı tüm işletmeleri bulut bilişim hizmeti sunan veri merkezlerine yöneltiyor” dedi.

2025 yılına gelindiğinde işletmelerin her beş uygulamadan dördünü bulut üzerinden kullanılmasını beklediklerini aktaran Akyol, ortaya çıkan bu değişimle birlikte bulut bilişim hizmeti sunan veri merkezlerinin öneminin daha da artacağını belirtti. Yapılan araştırmalara göre, 2025 yılında bilgisayar kullanımının dahi en az yüzde 60’ının bulut tabanlı olacağı öngörülüyor.

Veri merkezleri 2025’e hazırlanıyor

Yapay zekâ çözümlerinin veri merkezlerinde gelecek yıllarda daha fazla kullanılmaya başlanacağına değinen Akyol, bir sonraki adımda da veri merkezlerinin kendi teknolojilerini geliştirerek daha hızlı hizmet sunacakları bilgisini verdi. Veri merkezi iklimlendirme yönetiminde, ağ yönetiminde, kabin içindeki arızalarda ve felaket kurtarma sistemlerinin devreye girmesinde yapay zekânın çok daha aktif olarak kullanılması bekleniyor.

2025’te güneş enerjisi ile çalışan veri merkezlerinin olacağı, bulut kullanımının artacağı ve kabin başına 50 kW’yi aşan bir enerji ihtiyacı doğacağı konusunda tahminlerde bulunuyor. Bununla birlikte 2025 yılında, öncelikli olarak hava-sıvı kaynaklı soğutma sistemlerinin kullanılması beklenirken, free cooling sistemleri ve sıvı soğutma sistemlerinin de kullanılma ihtimali bulunuyor.