Bulut pazarı 74,94 milyar dolara ulaşacak

Bağımsız araştırma şirketi MarketsandMarkets’in raporuna göre, bulut bilişim depolama pazar büyüklüğü 2021’de 74,94 milyar dolara ulaşacak. Raporda, bulut bilişim depolama pazarının 2016’dan 2021’e kadar yüzde 25,8 oranında artış kaydedeceği öngörülüyor.

İşletmeler en değerli varlıkları olan verilerini depolamak için güvenli, hızlı ve uygun maliyetli cihazları tercih ediyor. Bireylerin tercihi ise yüksek performanslı ve kullanımı kolay cihazlar. Veri, günümüzün en değerli varlığı haline geldi. İşletmeler, verdikleri hizmeti daha iyi sunabilmek, hedef kitleye erişebilmek, rakip analizi yapmak ve pazar paylarını artırmak için verilere başvuruyor. İşlenmiş veri bankacılıktan bilişime, savunma sanayinden emlak sektörüne her alanda kullanılıyor. Verileri depolayıp istenilen an erişmek, olmazsa olmazlar arasında. Kritik öneme sahip verilerin kaybolması iş sürekliliği ile birlikte büyük bir itibar kaybına da neden oluyor. Veri depolama alanında yapılan araştırmalar, bu pazarın giderek büyüdüğünü gösteriyor. MarketsandMarkets’in raporuna göre, bulut bilişim depolama pazar büyüklüğü 2016 yılında 23,76 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 2021 yılında 74,94 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

İşletmeler güvenliğe, bireyler performansa öncelik veriyor

Ağa Bağlı Depolama (NAS) cihazları, verilerin merkezi bir konumda depolanmasını ve istenildiği an erişilmesini sağlıyor. İşletmeler, daha güvenli, hızlı, düşük maliyetli olması gibi avantajlardan dolayı NAS cihazlarını tercih ediyor. Bireylerin tercih sıralamasında ilk iki sırada performans ve kullanıcı dostu olması yer alıyor. Kurumların ve bireylerin ihtiyaçlarına özel ürün ve çözüm sağlayan Synology, yüksek performanslı, hızlı ve güvenli veri depolama ürünleriyle kullanıcılarına kolaylık sunuyor. Yenilikçi bir çözüm olan Cloud2 Backup Beta’yı kullanıma sunan Synology, genel bulutta kullanıcı odaklı bir yedekleme deneyimi sağlıyor. Synology, DSM kullanıcılarına güvenli, kolay ve hızlı yedekleme avantajı sunuyor.

Veriler felaket durumunda bile emin ellerde

Kurumların ve bireylerin verilerini bulut sistemi üzerinde depolayabilmeleri için geliştirilen Synology C2 Backup Beta (Synology Cloud2) çözümü, bilgilerin güvenli şekilde yedeklenmesini mümkün kılıyor. Değerli verilerin kopyalarının zahmetsizce yedeklenmesini sağlayan çözüm, felaket anında karşılaşılan kayıpların önüne geçilmesine olanak sunuyor. Bulutta veri kullanımını kolaylaştıran ve güvenliği garanti altına alan C2 Backup Beta çözümü, zamanlanmış yedeklemelerin kolaylıkla yapılabilmesini ve DSM dahil herhangi bir işletim sistemine dosya seviyesinde ayrıntılı geri yükleme imkanı sunuyor.

İlave yatırıma gerek yok

Verilerin ilave donanım yatırımı yapılmadan kolaylıkla yedeklenmesini sağladıklarını belirten Synology Türkiye Ürün Müdürü Ercan Çimen, “Synology C2 Beta çözümümüz sayesinde kurumlar ve bireyler, veri kaybı ihtimallerini minimum seviye indirebiliyor. Bulut sistemleri üzerinde verilerin yedeklenmesini sağladığımız çözümümüzle güvenlik, hız, maliyet avantajı, iş sürekliliği ve kullanım kolaylığı sağlıyoruz. Kullanıcılar, bu çözümle yedeklemelerini planlayabiliyor, dosya geçmişlerini muhafaza edebiliyor, dosyalarını geri yükleyebiliyor ve verilerine her zaman erişebiliyor.” dedi.

Veriler otomatik yedekleniyor, şifre ile yüksek güvenlik sağlanıyor

Synology C2 Beta, kullanıcılar için kullanımı kolay bir arayüz ve esnek kullanım imkânı sunuyor. Bütün verilerin kolaylıkla muhafaza edilmesini sağlayan çözüm, otomatik yedeklemeye olanak tanıyarak iş süreçleri aksatılmadan bilgilerin depolanmasına olanak sunuyor. Verilerin AES-256 ve RSA-2048 şifreleme teknolojileri ile yüksek düzeyde koruma altına alınmasına olanak yaratan C2 Beta, sadece özel oluşturulmuş şifre ile görüntülenebiliyor.