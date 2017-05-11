Bulut teknolojilerinin şirketlere sağladığı faydalar neler?

Bulut altyapı servis sağlayıcısı SkyAtlas’ın CEO’su Levent Kocatürk, bulut teknolojilerini kullanan şirketlerin kazanımlarını anlattı.



Günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmeleri ve rakiplerinin önünde yer alabilmeleri için teknolojiyi etkin kullanmaları gerekiyor. Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanın maliyetleri ise; pahalı donanım ve yazılım araçları, bunları yönetecek uzman personel, işletmeleri zorlar durumda. Tam da bu noktada bulut teknolojileri işletmelerin olmazsa olmazı haline geliyor. Bulut teknolojileri; verilerin barındırılması, kaynakların paylaştırılması, hizmetlerin ölçümlenmesi ve sağlıklı yönetilmesi aşamalarında işletmelere en uygun çözümleri sunuyor. Bilgi teknolojileri altyapısını bulut tabanlı sistemlere taşıyan işletmeler, hizmet kalitesi ve veri güvenliğini artırarak maliyetlerini düşürüyor.

İşletmelerin bulut teknolojileri ile sağladığı avantajlar:

Esnek kaynak kullanımı büyük avantaj – kullandığın kadar öde

Bulut teknolojileri, temel olarak hizmetlerin ve donanımların satın alınması ya da kiralanması yerine “kullandığın kadar öde” modelini sunuyor. Böylelikle zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanılan hizmetleri artırmak ya da azaltmak mümkün hale geliyor. Sunuculardaki işlemci, bellek ve disk bileşenlerinin kapasiteleri, aylık, hatta saatlik olarak belirlenebiliyor. Tercih ettiğiniz konfigürasyon gün içerisinde size yeterli gelmediğinde, bulut sunucunuz Dinamik Ölçekleme teknolojisi yardımıyla anlık ihtiyacınızı karşılamak için büyüyüp küçülebiliyor.

Bulut’un, esnek kaynak kullanımı ve aylık/yıllık kullanım gibi ödeme taahütünün olmadığı uygun ücretlendirme sisteminden dolayı, teknoloji altyapısına gereksinim duyduğunuz projeleriniz için başlangıç sermayesi ayırmanıza gerek kalmıyor. Böylelikle bulut altyapınızı kullandıkça ödeyerek projelerinizle birlikte büyütebiliyorsunuz.

Sanallaştırmanın bir adım ötesi

IaaS (Infrastructure as a Service – altyapının servis olarak sunulması) olarak adlandırılan bulut teknolojilerinin altyapı hizmetlerinde kullanılmasının firmanıza ne kazandıracağını doğru analiz edebilmeniz için profesyonel danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor. Sistemin başlangıçta doğru kurgulanması, sürdürebilirliğinin sağlanması için en önemli adımı oluşturuyor. Çoğunlukla sunucu sanallaştırma teknolojileri ile karıştırılan bulut tabanlı sistemler; donanım, yazılım ve hizmetler seviyesinde daha geniş bir platform sunuyor.

Bulut teknolojileri kullanmakta olduğunuz uygulamaların ve verilerin sanal sunucularda depolanmasına ve internete bağlı olduğunuz herhangi bir yerden anlık olarak ulaşmanıza olanak tanıyor. Sanallaştırmadan farklı olarak; izole edilmiş alt ağlar oluşturmayı, birkaç dakikada uygulamaları yükleyip kaldırmayı ve eşzamanlı bağlantılar ile grup çalışmaları yapmayı daha kolay hale getiriyor. Yazılım ekipleri mekandan bağımsız olarak uygulamalarını geliştirip test edebiliyor, KOBİ’ler web ara yüzünü kullanarak iş süreçlerini yönetebiliyor, BT yöneticileri de bulut performansını izleyip verimliliği ölçebiliyor. Tüm donanım sistemleri bulut altyapısında tam kapasite çalışıyor ve güvenli bir ortamda yedekleniyor.

Daha kolay ve hızlı yönetim imkanı sunuyor

Bilişim altyapınızı bulut sistemine aktardığınızda, fiziksel olarak yer kaplayan sunuculara, yedekleme ünitelerine ve güç kaynaklarına artık ihtiyacınız kalmıyor. Sanallaştırmadan farkı ise erişim kolaylığı, düşük maliyeti ve hızlı güncelleme imkânları noktasında ortaya çıkıyor. IaaS, kendi kendini yönetebilen tümleşik bir yapı sunduğundan, sistem yönetimi için gereken personel maliyetlerini düşürerek temel faaliyet alanlarınıza odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Bulut altyapısı, dağıtık yapılardaki yüzlerce bilgisayarın ve mobil cihazların gereksinim duyduğu kaynakları, ihtiyaçlar çerçevesinde anlık olarak paylaştırarak sarfiyatın önüne geçiyor. Böylelikle kullanılmayan kaynaklara ekstra ödeme yapmanız gerekmiyor. Altyapınızı tamamen otomatize etmek için API araçlarından faydalanmanıza, SSD diskler üzerinde blok ve nesne depolama yapmanıza da imkân sağlıyor. Büyük Veri (Big Data) olarak adlandırılan, yüksek hacimli bilginin depolanmasının ve işlenmesinin gerekli olduğu şirketlerde, bulut teknolojilerini kullanmak performansı artırıyor. Örneğin; gün içerisinde 10 GHz işlemciyi ve 8 GB belleği kullanırken, büyük veri ile birkaç saatlik analiz sürecini başlattığınızda, bulut kaynaklarınızı bu süre içerisinde 5 katına yükseltebiliyorsunuz.