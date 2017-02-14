Bulutistan, bir kez daha Startup100 Listesi’nde

Bulutistan, bir kez daha Startup100 Listesi’nde
, 14 Şubat 2017

Bulut Bilişim entegratörü Bulutistan, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Henüz 2015’te kurulmasına rağmen kısa sürede önemli yol kat eden şirket, ikinci yılında da Türkiye’nin yeni nesil girişimcilerinin belirlendiği Startup100 Listesi’ne girmeyi başardı.

Kurulduğu yıl olan 2015’te Türkiye’nin en başarılı yeni nesil şirketleri arasına girmeyi başaran Bulutistan, 2016’da da bu başarısını yineleyerek çıkışını sürdürdü. 100 prestijli şirket arasında yer alan Bulutistan, seçkin davetlilerin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende Startup100 Ödülü’nü aldı.

“Gurur duyuyoruz”
Bulutistan Kurucu Ortağı Orçun Murat Özalp, törende yaptığı açıklamada “Bulutistan ekibi olarak aldığımız ödüller, coşkumuzu her seferinde daha da yükseklere taşıyor. Konusuna odaklanmış, yeni nesil bir şirket olarak en yeni bilişim teknolojilerini ülkemiz içinde erişilebilir bir değere dönüştürdüğümüz için gurur duyuyoruz.” dedi.

 

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Tags: Bulutistan, Startup100

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