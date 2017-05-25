SAP, ilk kez düzenlediği Cloud Forum’da Bulut Bilişimi tüm yönleriyle ele aldı. Bulutun sadece belli başlı işletmeler için değil herkes için gerekli olduğunu vurgulayan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, “Talep edilen hızı yakalamak istiyorsak, bulutun alternatifi yok” dedi.

Bu yıl “Digital Business” temasıyla düzenlenen SAP Cloud Forum, farklı sektörlerden 1500’ün üzerinde profesyoneli ağırladı. Bulut Bilişim’in farklı sektörlerde iş yapış biçimlerini nasıl dönüştürdüğüne odaklanan SAP Bulut Zirvesi’nde dünyadan ve Türkiye’den SAP müşterilerinin başarı hikayeleri de katılımcılarla paylaşıldı.

“Bulut, kaçınılmaz bir gerçeklik”

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan açılış konuşmasında şunları söyledi; “SAP olarak müşterilerimize dünyadaki en geniş bulut portföyünü sunmaktayız. 130 milyonun üzerindeki toplam bulut kullanıcısı sayımız ile öğrenen algoritmalar ve iş süreçlerinin tamamını bulut üzerinden kendi veri tabanı ve iş geliştirme platformu ile sunabilen tek teknoloji şirketiyiz. Müşterilerimizin en yeni çözüm ve teknolojileri, karmaşık olmayan, sadeleştirilmiş yapılarla uygulamasına destek oluyoruz, değişen tüketici ihtiyaçlarına yanıt verme hızlarını artırıyoruz. Hız, paylaşım ve tutkunun çok önemli olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İş dünyasında rekabetçi olabilmek için paylaşım ekonomisi ile hız ve tutkuyu birleştirmeniz gerekiyor. Tutku, gerek çalışan gerek müşteri ve iş ortaklarımızın yaşadığı deneyimden besleniyor. Bugün, iş dünyasında öne geçebilmek için iş modellerimizi yeniden tasarlamalı, buluttaki fırsatları ve hızı keşfetmeliyiz. Bulut artık sadece belli başlı işletmeler ve sektörler için değil herkes için gerekli. Talep edilen hızı yakalamak istiyorsak, bulutun alternatifi yok. Yeni iş modellerini oluşturmak için SAP de yeni bir formül geliştirdi. İnsanların, nesnelerin ve iş süreçlerinin akıl ile bağlanmasını esas alan bu formül, bugün bahsettiğimiz SAP Leonardo ürün portföyümüzün temel prensibidir.” dedi.

Candan, bulut bilişimin öne çıkan avantajlarını ise şöyle sıraladı; “Düşük donanım maliyeti, bağlan-kullan metodunun sağladığı hız ve esneklik, gelişmiş performans, anında güncellenebilme, sınırsız depolama kapasitesi, tüm işletim sistemlerine kolayca uyum sağlaması”.

Uğur Candan, açılış konuşmasında Pirelli, Under Armour, LukOil gibi dünya markalarının IoT (Nesnelerin İnterneti) çözümleri ile nesnelerin gücünü kullanıcı ve çalışan deneyimiyle nasıl birleştirdiğini, bu doğrultuda insana kattığı değer örneklerle katılımcılar ile paylaştı.

SAP’den buluta 5 yılda 50 milyar dolarlık yatırım

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Musa Zorbozan ise yaptığı konuşmada şunları söyledi; “SAP olarak son iş dünyasında müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak için 5 yıl içerisinde Bulut Bilişim’e 50 milyar dolarlık yatırım yaptık. ERP dahil tüm ürün portföyümüzü buluta taşıdık. Bunun dünyada başka bir örneği yok. SAP olarak, 30’dan fazla bulut çözümüzü kullanan, 130 milyondan fazla bulut kullanıcımız var ve bunların 17 buçuk milyonu aynı zamanda SAP’nin geliştirdiği sosyal iş platformu üzerinde işbirliği içerisinde çalışıyor. Ayrıca tüm müşterilerimize tüm süreçleri tek merkezden gerçek zamanlı olarak yönetebilen SAP HANA Enterprise Cloud Platform hizmeti ile bugünden geleceği tasarlamalarına yardımcı oluyor, bugün ile gelecek arasında köprü kuruyoruz. Amacımız müşterilerimizin inovasyonlarına destek olmak, karmaşık süreçleri sadeleştirerek hızlı aksiyon alma yeteneklerini artırmak.”

SAP’nin en yeni ürün ailesi SAP Leonardo

İstanbul Kongre Merkezi’nde “Digital Business” temasıyla düzenlenen SAP Cloud Forum’da, SAP’nin en yeni ürün ailesi SAP Leonardo da katılımcılara tanıtıldı. SAP Leonardo çözüm portföyü büyük veri, öğrenen makineler, analitik ve nesnelerin interneti alanlarındaki yazılım yeteneklerini bir araya getiriyor ve bunları kendi bulut platformunda HANA ile gerçek zamanlı sunuyor. Ayrıca, Orlando’da gerçekleştirilen ve SAP’nin en büyük teknoloji etkinliği SAPPHIRE NOW’da yer alan son yenilikler de, canlı demolar ile Türkiye’de ilk kez SAP Cloud Forum’da yer aldı.

Türkiye’nin köklü şirketlerinden başarı hikayeleri

Dijital dönüşümün ve bulut bilişimin yakın gelecekte şirketlere sunduğu fırsatların masaya yatırıldığı SAP Cloud Forum’da, SAP’nin sunduğu yenilikçi teknolojiler, her sektörde müşterinin ihtiyacını karşılayan bulut çözümleri ve müşteri başarı hikayeleri de ele alındı. SAP Cloud Forum’da Koç Holding, Arçelik, Ford Otosan, Hayat Holding, Şişecam, Yıldırım Holding, Uludağ İçecek, Osmanlı Reklam, Zorlu Holding, Tosyalı Holding gibi sektörün öncü kurumları hayata geçirdikleri dönüşüm projelerini ve başarı hikâyelerini katılımcılarla paylaştı.

SAP Cloud Forum’da. “Yılın SAP Bulut Projeleri Ödülleri” de sahiplerini buldu. Ödül alan kurumlar, bulut bilişim ile sağladıkları hız ve kazanımları örneklerle katılımcılara aktardı. Yılın Bulut Analatik Ödülü’nü Osmanlı Reklam adına Osmanlı Reklam Genel Müdürü Osman Gökmen, Yılın Bulut İnsan Kaynakları Ödülü’nü Tosyalı Holding Bilgi Sistemleri Müdürü Yusuf İzzettin Çiftler, Yılın Bulut Dijital Pazarlama Ödülü’nü Çelik Motor adına Çelik Motor Otomotiv Grubu Bilgi Teknolojileri Direktörü Levent Hatipoğlu, Yılın Bulut Platform Ödülü’nü ise Unifree SAP Uygulama ve Geliştirme Müdürü Ayşe İnan Sünber aldı.

SAP Digital Boardroom katılımcıları dijital bir yolculuğa çıkardı

Farklı sektörlerden bulut üzerinde çalışan canlı demo örnekleri, ‘Nesnelerin İnterneti’ deneyim köşesi ve SAP Digital Boardroom sunumlarına ev sahipliği yapan SAP Cloud Forum, katılımcılara SAP Digital Boardroom’un son versiyonunu deneyimleme şansı vererek, onları dijital bir yolculuğa çıkardı.

Bunun yanı sıra, Kurumsal Varlık İş Ağı, Live Airport, Perakendenin Geleceği, SAP Yaşayan Perakendecilik, Twitter Bird, Connected Goods ve Connected Store demoları da SAP Cloud Forum’da sektör profesyonelleri ile buluştu.