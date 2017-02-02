BÜSİBER’den üniversite mezunları için ücretsiz adli bilişim kampı

BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) yeni mezun üniversiteliler için 9-12 Şubat tarihleri arasından ücretsiz bir Adli Bilişim İnceleme Kampı düzenliyor.

Ülkemizde üniversite mezunlarının bile iş bulamaması sıkça rastlanan bir durum haline geldi. Mezuniyet sonrası hayat zorlukları gerçek yüzünü gösterince kendini mesleki açıdan geliştirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu durumu değerlendiren BÜSİBER (Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Merkezi) yeni mezun üniversiteliler için ücretsiz Adli Bilişim İnceleme Kampı düzenliyor.

BÜSİBER yöneticisi Doç Dr. Bilgin Metin, “Ülkemizde kamu ve özel sektörde siber olaylara müdahele ekipleri (SOME) bulundurma zorunluluğu var ve adli bilişim inceleme yetkinliği bu ekiplerde aranıyor. Bu yüzden düzenlediğimiz kamp bu konunun önemine işaret ediyor” dedi. Doç Dr. Metin şöyle devam etti “Adli bilişim bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlarda tutulan veya onlardan iletilen ses, görüntü, veri, gibi bilgi varlıklarını, etkilerden, önyargılardan ve bozulmalardan mümkün mertebe koruyarak toplamak ve analiz etmek sürecidir. Böylece geçmişte yaşanan bir olayı canlandırabilmek mümkün olur. İnceleme süreçleri, dijital kanıtı, hukuksal açıdan kabul edilebilecek bir şekilde tanımlama, koruma, analiz etme ve sunma şeklindedir. Delil üzerinde kim, neyi, neden, ne zaman ve nasıl yaptı sorularına cevap aranır.”

Bu hukuk ve mühendislik mezunlarını bir araya getiren disiplinler arası programda bir taraftan Adli Bilişim öğrenirken bir taraftan da spesifik vaka analizi gerçekleştirilecek. Program, keyifli bir öğrenme ortamında vaka incelemeleri ile teori ve pratiği bir araya getirecek. Son başvuru Tarihi ise 5 Şubat 2017.



Başvuru için:

http://siber.boun.edu.tr/adli-bilisim-kampi