Büyük kapalı mekanlar için akıllı harita platformu: inMapper

Büyük kapalı mekanlar için akıllı harita platformu: inMapper
, 1 Kasım 2017

Bir harita platformu olan inMapper, hem son kullanıcıları hedefleyen hem de farklı markaların uygulamalarında çalışan bir platform olarak sunuluyor.

AVM, müze, havalimanı gibi büyük yapılar için iç mekan harita, navigasyon ve arama platformu olan inMapper; 30 AVM, 2 müze ve 2 havalimanında hizmet veriyor. Başta alışveriş merkezleri olmak üzere müzeler ve havalimanları gibi büyük kapalı mekanlarda navigasyonu, harita hizmetini ve akıllı aramayı birleştiren inMapper, ziyaretçilere gitmek istedikleri yere kadar yol gösteriyor. Ziyaretçiler inMapper’a; inmapper.com web sitesinden, mobil uygulamalardan ve kiosklardan erişebiliyor. Her geçen gün artan mekân sayısıyla genişleyen platform, yenilikçi bir yol bulma deneyimi sunuyor.

İnteraktif haritalar ile gidecekleri ve bulundukları yeri seçen ziyaretçiler, iç mekanlarda engelli rotası, fırsat rotası gibi farklı rotalarla navigasyon yapabiliyor. inMapper’ın akıllı arama özelliğiyle mağazalar, ürünler ve fırsatlar aranan kelimeye göre listeleniyor ve ziyaretçilerin aradıklarını kolayca bulması sağlanıyor. Ziyaretçiler indirimli şekilde alışveriş yaparken daha fazla mağaza gezme olanağına kavuşuyor. Konum paylaşımı özelliğiyle ise bulundukları yeri WhatsApp, Messenger, SMS gibi farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderen ziyaretçiler, arkadaşlarıyla hızlıca buluşabiliyor.

inMapper’ı kullanan perakende markaları ve bankalar ise iç mekan haritaları üzerinde mağazalarını ve şubelerini gösterebiliyor, fırsat ve indirimler sunabiliyor. Böylece markalar, yüzlerce mağazanın olduğu mekânlarda kendilerini öne çıkarabiliyor. Ziyaretçilerin aramalarına uygun doğal reklamlarla da doğru zamanda doğru kişilere ulaşabiliyorlar.

Mobil uygulamalara entegre edilebiliyor
inMapper platformu; web tabanlı altyapısıyla mobil uygulama, web sitesi ve kiosklara kolaylıkla entegre ediliyor. En çok aranan mağazalar, en çok gezilen rotalar gibi ziyaretçi istatistikleri aylık rapor şeklinde mekân işletmecilerine sunuluyor. Bir harita platformu olan inMapper, hem son kullanıcıları hedefleyen hem de farklı markaların uygulamalarında çalışan bir platform olarak sunuluyor.

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Tags: inMapper, platform

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