Canon en yeni ürün ve çözümlerini tanıttı

Canon Eurasia fotoğraf makinesi, yazıcı, profesyonel video kameraları ve projektör alanındaki son yeniliklerini, BRANDNEWS’17’da tanıttı.

Rahmi Koç Müzesi’nde düzenlenen etkinlikte yazıcı ürün grubu ailesinden PIXMA G serisi, Canon fotoğraf makineleri ve özellikle Canon EOS C200 ürünü görüntüleme çözümleri ile ilgilenenler bir araya geldi. Etkinlik öncesi konuşan Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Yavuz Bahadıroğlu, bu yıl Canon EMEA’nın 60. yılını kutladığını, Canon Eurasia’nın ise 10. yılı doldurduğunu söyleyerek şunları aktardı:

“Canon artık kendisini sadece fotoğraf alanında değil; görüntüleme, yaratıcı çözümler, düzenleme, yedekleme ve baskı konularında da en profesyonel çözümleyici olarak görüyor. Yani fotoğrafın tüm süreci Canon’un dünyası demek. Canon Inc olarak globalde bu yıl 29.5 milyar dolarlık net satış rakamına ulaştık. Dünya genelinde ise satışlarımızın yüzde 8’ini AR-GE’ye ayırıyoruz. Başarımızın sırrı da buradan geliyor.”

Canon, “Hikayenizi, mükemmel fotoğraflar ve sinematik Full HD filmler ile anlatın” mottosuyla EOS 200D ve EOS M100 ürünlerini ilk olarak Brandnews’da ziyaretçilerine yakından deneyimleme imkanı sundu. Bu yıl tasarlanan EOS 200D, dünyanın en hafif DSLR fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyor. 3 inç boyutunda 180 derece dönebilen EOS M100 ise dokunmatik ekranıyla kaliteli selfie çekimlerine yeni bir boyut getiriyor, “4 K görüntü kalitesi sunan, simülasyon ve görselleştirme ortamlarını çarpıcı hale getiren LCOS Projeksiyon Cihazı 4K501ST de Brandnews’ın ilgi odağı olan bir başka Canon ürünü oldu. Brandnews’a gelen teknoloji meraklıları, LCOS Projeksiyon Cihazı 4K501ST ile daha net, daha keskin ve daha gerçekçi görüntüler eşliğinde eğlenceli bir video şovunda buluştu. Katılımcılar Brandnews’daki Creative Park alanında Canon yazıcılarından çıktı alarak yapılmış olan maketleri inceleyip özel bir platformda 180 derece fotoğraf çekiminde kendi dünyalarını yansıtma fırsatı buldular.

Canon EMEA’nın 60. Yılı olması nedeniyle 1960’lı yılların kostümlerini giymiş olan modeller de davetlilerin ilgisini çekti. Projektör ürün grubunda, 4K projektörü deneyimleme fırsatı bulan misafirler, Pro-IG ürün grubunda ise, modellerin profesyonel video çekimlerini yaptılar. Böylece Brandnews katılımcıları hem teknolojinin hayata getirdiği eğlence ve konforu deneyimlediler, hem de Canon EMEA’nın 60. Yılını kutlama fırsatını yakaladılar.