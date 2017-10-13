Canon, Irista ile fotoğraflarınızı ücretsiz depolayacak

Irista fotoğraf depolama platformu ile Canon, kullanıcılarına yeni 15 GB’lık ücretsiz depolama hizmeti sunuyor. Irista, ister akıllı telefon ister herhangi bir fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğrafları sınıflandırarak depoluyor.

Bulut tabanlı görüntü yönetim platformu Irista, Canon kullanıcılarının fotoğraf albümlerine şimdiye kadar hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyor. Irista, Canon fotoğraf makinaları, akıllı telefonlar ya da diğer makinalarla çekilen fotoğraf ve videoları dijital bir platformda topluyor. Yükleme ve erişim ise akıllı telefon, tablet ve bilgisayardan yapılabiliyor. Basit kullanımıyla koleksiyondaki herhangi bir görüntüye hızlı ve kolay ulaşım imkanı sunuyor. Görüntüler doğrudan sosyal medyada paylaşılabiliyor.

Otomatik olarak filtreliyor

Irista’nın mevcut depolama platformlarından farkı ise fotoğraf konusundaki uzmanlığı. Örneğin geçmiş 5 yıla ait tüm fotoğrafları depoladığınızda otomatik olarak fotoğrafları filtreliyor. Yani ‘2015 yılında EOS 5D Mark III, 24-70 f/2.8 lensle çekilmiş’ gibi bilgiler sunuyor. Ayrıca manzara, portre gibi fotoğrafları da ayrı bir yerde filtreleyebiliyor. Bu özellik; hem amatör kullanıcılar, hem de profesyonel fotoğrafçılar için büyük kolaylık sunuyor. Canon Irista ile insanları fotoğraflarıyla daha fazlasını yapmaları için heveslendirmeyi amaçlıyor.

2020’ye kadar 10 katrilyon fotoğraf çekilecek

Yapılan araştırmalara göre dünyada 2020 yılında 10 katrilyon fotoğraf çekilmesi bekleniyor. Fotoğrafların çekildikten sonra nasıl depolanacağı ve nasıl kullanılacağı sorusu ortaya çıkıyor. Canon’un platformu Irista, orijinal görüntülere sıkıştırma yapmıyor. Görüntüleri RAW formatında saklayabiliyor. Ayrıca kullanıcılar fotoğrafları düzenleyebiliyor ve ipuçlarını görebiliyor. Sosyal medya ağları fotoğraflardaki yazdırılabilir boyutu büyük oranda azaltıyor. Bu ağlarda saklanan fotoğraflar yüzde 97.7’ye varan oranda kayıp yaşarken Irista sıfır kayıpla depoluyor. Irista’ya üye olup 15 GB’lık ücretsiz depolama alanına sahip olmak için https://www.irista.com/ adresini ziyaret etmek yeterli.