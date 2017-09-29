Canon yeni nesil ürünlerini IBC 2017’de sergiledi

Canon, dünyanın en büyük yayıncılık fuarı IBC 2017’de yeni ve gelecekte lanse edeceği ürünlerini sergiledi. Canon, XF405 ve XF400 4K 50P profesyonel kameraları, XA15 ve XA11 Full HD kameralar, DP-V2411 24 inç profesyonel referans ekranı ve MM100-WS prototipi – kompakt çok amaçlı modül kamerasını tanıttı.

Çok yönlü, kompakt 4K kalitesi – XF405 ve XF400 kameralar

IBC 2017’de lanse edilen XF405 ve XF400 modelleri, Canon’un en yeni profesyonel kameraları olarak büyük ilgi gördü. Birinci sınıf optikler, güçlü sensörler ve çok yönlü özellikler seti sunan bu kameralar geniş bir yelpazedeki video üretimi ihtiyaçları için ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Yeni geliştirilen 15x optik zum lensi (35 mm film eşdeğeri: 25,5 mm–382,5 mm), 1.0-Tip CMOS sensör ve Dual DIGIC DV 6 görüntü işlemci donanımına sahip olan kameralar, zum aralığının tamamında yüksek kaliteli 4K/50p görüntüler yakalar. Full HD’de sürekli 100 kare/sn’de ağır çekim video kaydı da yapabilirler. Bu geliştirilmiş özelliklerin tümü kompakt ve hafif bir gövde içine yerleştirilerek yeni kameralar kullanıma sunuluyor.

Profesyonel performans ve işlevler – XA15 ve XA11

Canon’ın yeni full HD kameraları XA15 ve XA11’e, çok farklı sahneleri olağanüstü görüntü kalitesiyle yakalayabilme esnekliği sunmaları için 20x 26,8mm-576mm optik zum lensi donanımı da eklendi. Hi-UD lens donanımı, kromatik bozulmanın azaltılmasına yardımcı olurken canlı görüntüler elde edilmesini garantiler. Canon’un HD CMOS Sensör ve güçlü DIGIC DV4 görüntü işleme platformu, düşük ışıkta harika performans ve 35Mbps’de 50P’de kusursuz Full HD görüntüler çekme becerisi sunar. Geniş DR modu ile aydınlatması fazla olan alanları yumuşak bir şekilde bastırarak %600 dinamik aralık (DR) elde edilmesi sağlanır. Bu sayede pürüzsüz renk tonu geçişleri ve aşırı ışıklamanın bastırılmasıyla çekim yapılabilir.

Olağanüstü çözünürlük ve yüksek aydınlatma – DP-V2411 profesyonel referans ekranı

Yeni DP-V2411, 4K Geniş Dinamik Aralık (HDR) televizyon yayıncılığı ve film üretimi iş akışları için tasarlanan bir 24 inç profesyonel referans ekranıdır. Yüksek aydınlatma ile göz alıcı görüntü kalitesi ve geniş renk tonu aralığı, kapsamlı işlevler ve gelişmiş arayüzler sunan DP-V2411, televizyon yayıncıları ve film yapımcıları için mükemmel bir araçtır.

Yeni nesil görüntüleme cihazı – MM100-WS’nin ilk gösterimi

Canon Inc. tarafından geliştirilmekte olan yeni çok amaçlı modüler kamera, MM100-WS ilk kez IBC 2017’de gözler önüne çıktı. Canon’un yeni nesil görüntüleme cihazı MM100-WS, yaklaşık 40 mm (G) x 40 mm (Y) x 21,6 mm (D) ebatlarında kompakt gövdesiyle çok sığ alanlarda izleme yapma becerisine sahip. Özelleştirilme kapasitesi son derece yüksek olan gövdesiyle bu yeni kamera, toz ve nem direnci dahil, dayanıklılığa en çok gerek duyulan çekim senaryolarında da kullanılabilecek. Bu kamera Canon’un düşük ışık teknolojisi sayesinde 1 lüks ışıklandırma1 gibi neredeyse karanlık ortamlarda görüntü alabiliyor. Canon, MM100-WS’nin Uygulama Programlama Arayüzü’nü (API)2 herkese açarak kullanıcıların bu kameradan farklı çözüm seçenekleri için yararlanmasını sağlamayı planlıyor.