Canon’un yeni aynasızı: EOS M6

Canon EOS M ailesine eklediği yeni modeli M6’yı tanıttı. Canon’un tüm ileri özelliklerini kompakt bir gövdede toplayan EOS M6, kompakt gövde içinde DSLR hızı ve kalitesi sunuyor. Saniyede 7 saniye çekim yapabilen EOS M6, güneşli yaz günlerinden puslu akşamlara her ortamda zengin renk işlemesi sağlıyor



Canon EOS M ailesine eklediği yeni modeli; son teknolojili Canon özelliklerinin kompakt bir gövdede bir araya toplandığı yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS M6’yı tanıttı. 24,2 Megapiksel APS-C boyutlu sensör, Dual Pixel CMOS AF ve DIGIC 7 dahil en son fotoğraflama teknolojileri ile donatılan bu yeni model, yanınızda her yere götürebileceğiniz kompakt bir gövde içinde DSLR hızları ve kalitesi sunuyor. Yaratıcı ifadeyi teşvik etmek amacıyla tasarlanan EOS M6’nın LCD ekranı sayesinde sıra dışı açılardan çekimler yapabilir ve fotoğraf makinesini açtığınız anda çekime hazır olursunuz.

Yaz güneşini ve puslu akşamları çekin!

Işıklandırma koşulları ne olursa olsun görüntülerin renk tonu ve detay bakımından zengin olmasını garantilemek için güçlendirilmiş işleme gücü sunan Canon’un DIGIC 7 işlemcisinden yararlanarak güneşli yaz günlerinde ve kışın puslu akşamlarında çekimler yapabilirsiniz. 24,2 MP CMOS sensör ve Dual Pixel CMOS AF ile bir araya geldiğinde, her seferinde DSLR fotoğraf makinelerinden bekleyebileceğiniz bir kalite ve hız elde edebilirsiniz. Sizin kontrol edemeyeceğiniz spontane anlarda, örneğin hareketli sokak performanslarında veya aksiyonu yoğun etkinliklerde EOS M6 7 kare/sn.’de sürekli çekim yapabilir veya sabit AF ile bu hızı 9 kare/sn.’ye kadar çıkartabilirsiniz. Dolayısıyla hiçbir anı kaçırmazsınız. Fotoğraf makinesi içinde beş eksenli video dengeleme kapasitesi sayesinde, hareket halinde çekseniz bile Full HD 60p videolarınız kusursuz netlikte kaydedilir, makinenin dengeleme kapasitesi EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM gibi bir Dinamik IS lensi kullanılarak daha da artırılabilir.

İkonik EOS tasarımı!

Canon’un klasik EOS tasarımına sahip olan EOS M6, sizinle birlikte maceralara atılabilecek, sizinle birlikte yaratıcı anları yakalamaya hazır olabilecek mükemmel bir boyuttadır. Çekimi yapılan kompozisyon ne olursa olsun sezgisel, büyük ve eğilebilir özellikteki LCD dokunmatik ekranı ve baş parmağınızla işlem yapabileceğiniz kadranı size fotoğraf makinesi üzerinde tam kontrol sunar.

Bağlanın ve paylaşın

EOS M6 modeliyle entegre Wi-Fi ve NFC bağlantısı sayesinde görüntülerinizi hızlı ve kolay bir şekilde paylaşıp tüm dünyaya gösterebilirsiniz. Bluetooth® bağlantısı¹ ile EOS M6 ve akıllı telefonunuzun her zaman bağlı kalmasını sağlayabilir, fotoğraf makinenizi çantanızdan çıkarmanız gerekmeden fotoğraflarınıza bakabilirsiniz. Bluetooth® sayesinde uzaktan çekim de yapabilir, uzaktan kumanda ile grup özçekimleri veya sessiz ve dikkatli olmanız gereken çekim vahşi yaşam ortamlarında konunuzu rahatsız etmeden çekimler yapabilirsiniz.

Yepyeni bir vizör

Canon gerek EOS M6 modeli dahil EOS M fotoğraf makineleri gerekse PowerShot serisi modellerle uyumlu olan kompakt ve hafif harici elektronik vizörü Elektronik Vizör EVF-DC2’nin de tanıtımını yaptı. Yeni 0,39 tip vizör, tüm ince detayı gösteren 2,36 milyon noktalı ekran ve çekimde insan gözüyle görülebilecek her şeyin kaydedilmesini sağlayan %100 kapsam sunar. Elektronik Vizör EVF-DC2, hareketi 120 kare/sn.’ye kadar çekim hızlarıyla gerçek zamanlı gösterir ve fotoğraf makinesini sadece yüzünüze doğru kaldırmanız suretiyle, tamamen etkileşime dayalı bir çekim kapasitesiyle ekranla ve vizörle çekim arasında kolayca geçiş yapılmasını sağlar. Sadece 29 gram ağırlığında olan bu vizör, EOS M6 fotoğrafçısının takım çantasında taşıyabileceği mükemmel bir kompakt parçadır.

EOS M6 – temel özellikler:

Kalitede büyük, boyutta küçük

En ihtiyaç duyulan zamanda çarpıcı performans

Video yaratıcılığında yeni seviyeler

Kompakt ve DSLR’nin bir karışımı

Görüntülerinizi anında dünya ile paylaşın – kablolu bağlantı gerekmez

Elektronik Vizör EVF-DC2 – temel özellikler:

Kompozisyonunuzu güven içinde oluşturun

Farklı bir çalışma yolu

Yanınızda her yere götürebileceğiniz taşınabilir tasarım