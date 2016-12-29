Cardtek en hızlı büyüyen şirketler arasında

Teknoloji şirketi Cardtek, Deloitte tarafından bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Fast 500 EMEA’da iki şirketiyle yer aldı. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’nın yenilikçi şirketleri arasında yapılan sıralamada Kartnet Bilgisayar, %534 büyüme ile 210., Karbil Yazılım ve Bilişim ise %366 büyüme ile 316. sıraya yerleşti.



25 ülkede 150’den fazla müşteriye ödeme sistemleri alanında yenilikçi teknolojiler ve çözümler sunan Cardtek, uluslararası vergi, danışmanlık ve kurumsal risk yönetimi şirketi Deloitte tarafından bu yıl 16. kez düzenlenen Fast 500 EMEA’da iki şirketiyle yer alma başarısı gösterdi.

FAST 500 EMEA’da şirketlerinin göstermiş olduğu başarıdan gurur duyduğunu dile getiren Cardtek CEO’su Ayşe Nil Sarıgöllü, “Büyümenin yenilikçi çözümler geliştirme becerisiyle doğru orantılı olduğu bir sektörde rekabet ediyoruz. Bu zorlu ortamda grubumuzun hedefi ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde finansal teknolojiler alanında dünyanın ilk 10 şirketinden biri olmak. Dolayısıyla Kanada’dan Hindistan’a dünyanın dört bir yanında ilklere imza atıyoruz ve büyüme hedefimizi bu başarılarla destekliyoruz. Şirketlerimizden Kartnet Bilgisayar ve Karbil Yazılım ve Bilişim’in böylesi rekabetçi bir bölgede büyüme performanslarıyla elde ettikleri başarı da bu doğrultuda bizleri cesaretlendirdi. Deloitte Fast 500 EMEA, bir kez daha doğru yolda ilerlediğimizin göstergesi oldu” dedi.

Deloitte Global Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Başkanı Paul Sallomi ise; “Teknik alandaki inovasyonlar hem tüketici hem de kurum bazında bir dönüşüme yol açıyor. Bu yılki Fast 500 EMEA sıralamasında yer alan dinamik ve yenilikçi şirketler sayesinde çok hızlı bir şekilde yeni iş modelleri yaratılıyor. Bu da hem bireysel hem de profesyonel hayatlarımıza yeni kaynaklar ve değerler sağlıyor. Buna hizmet eden tüm şirketlerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Cardtek, Deloitte tarafından Türkiye’de 11 yıldır düzenlenen ve en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Fast 50’de de 3 şirketiyle 4 ayrı ödül kazanmıştı. Kasım ayında açıklanan sonuçlara göre; Cardtek Hardware Solutions bir önceki yıla göre 2015 yılında cirosunu %534 artırma başarısı göstererek en hızlı büyüyen 7. şirket seçilirken, Cardtek yenilikçi projeleriyle ‘Teknoloji Özel Ödülü’nün sahibi olmuştu.