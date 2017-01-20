Cardtek ve Attra’dan ‘Dijital Ödeme’ için büyük iş birliği

Ödeme sistemleri çözüm sağlayıcısı Cardtek, kart ve ödeme sistemleri alanında uzman Attra ile iş birliği imzaladı. Bu anlaşma ile Attra, Cardtek’in uluslararası iş ortaklarından biri olarak Dijital Ödeme platformu için danışmanlık, çözüm ve destek ürünleri geliştirecek. Cardtek ve Attra iş birliği ile Cardtek Dijital Ödeme platformunun yenilikçi ürün ve hizmetleri zenginleşecek.

Uluslararası çapta sunduğu yenilikçi ödeme sistemleri çözümleriyle tanınan Cardtek, öncü kart ve ödeme servisleri uzmanı Attra ile gerçekleştirdiği iş birliği ile uluslararası çapta çalışmalarına güç kattı. İş birliği kapsamında Attra, Cardtek Dijital Ödeme platformu için dijital yetkilendirme ve servisler sunacak.

Cardtek iş ortakları arasına katılan Attra, Cardtek Dijital Ödeme platformunu kullanan kurumlara danışmanlık, uygulama geliştirme, test ve destek hizmetleri sunacak. Avustralya, Hindistan ve Orta Doğu’da konumlanan ve global çapta özverili çalışmalara imza atan 1.500 kişilik profesyonel ekibiyle Attra, kart ve ödeme alanında, tüm uygulama yaşam döngüsü kapsamında sahip olduğu 20 yılı aşkın deneyimini bu iş birliğine yansıtacak.

Anlaşma kapsamında Attra, uluslararası çapta Cardtek’in global çözüm ve sistem entegrasyonu ortağı olacak. Şirket, Dijital Ödeme ürünleri için danışmanlık, uygulama, portfolyo ödeme sistemleri renovasyon (migration), geliştirme ve test servisleri sunacak.

Cardtek ile stratejik ortaklık kurarak kart ve ödeme sistemleri alanındaki uzmanlıklarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Attra’nın Kurucu Başkanı Anil Gammampila; “İş birliğimiz Attra’ya Dijital Ödeme çözümleri ve hizmetleri alanında daha geniş bir coğrafyaya ulaşma fırsatı ve güç kazandırdı. Cardtek müşterileri de bu sayede bizim uzmanlığımızdan, yüksek kalitede global hizmetlerimizden ve danışmanlığımızdan faydalanacaklar” dedi.

Cardtek CEO’su Ayşe Nil Sarıgöllü ise “Attra ile iş birliği kurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliği bizlere global varlığımızı ve çok kanallı yaklaşımımızı güçlendirme anlamında destek olacak. Attra’nın kıymetli iş ortaklığı sayesinde müşterilerimize zengin hizmetler ve katma değer sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.