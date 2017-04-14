Cardtek’in hedefi ilk 10’a girmek!

Öncü teknoloji şirketlerinden Cardtek, 2016 yılında aldığı yatırım ve gerçekleştirdiği %50’ye yakın ciro artışının ardından 2017’de uluslararası çapta büyüme stratejisi için yeni atılımlar gerçekleştiriyor. Şirket, gelecek beş yılda finansal teknolojiler alanında dünyanın ilk 10 şirketi arasında yer almayı hedefliyor.

Bu yeni dönemde Cardtek, Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Nil Sarıgöllü liderliğinde global pazarda büyümenin yanı sıra, yeni yatırımcı görüşmelerine hız veriyor ve organizasyon yapısında yenilenmeye gidiyor.

Uluslararası çapta yenilikçi ödeme sistemleri çözümleri sunan Cardtek, 2016 yılında MV Holding ve Revo Capital’in şirkete %24 oranında ortak olması ile birlikte gücüne güç kattı. Gelecek beş yıl içerisinde finansal teknolojiler alanında dünyanın ilk 10 şirketinden biri olmayı hedefleyen Cardtek, organizasyon yapısında yenilenmeye gidiyor. Bu kapsamda sektörün deneyimli isimlerinden Turgut Güney, CEO göreviyle Holding’in yönetim ekibine katılıyor.

Türkiye’de kurulan ve uluslararası çapta bir teknoloji şirketine dönüşen Cardtek, globalleşme stratejisi doğrultusunda 2017 yılında yeni adımlar attı. Ortaklık yapısını sadeleştiren ve organizasyon yapısını global standartlarda üst düzey profesyonelleri bünyesine katarak yenileyen Cardtek’in hedefi küresel ölçekli bir teknoloji devine dönüşmek.

İstikrarlı bir büyüme için stratejik planlarını büyük bir kararlılıkla yerine getirdiklerine değinen Cardtek Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Ayşe Nil Sarıgöllü: “Odağımız global pazar ve bu pazarın öncüleri arasında yer almak. Bu odak doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmaların meyvelerini 2016 yılında aldık. Grubumuz %49 ciro artışı ile sektörde önemli bir büyümeye imza attı. Bu başarılı performansta MV Holding ve Revo Capital’in sağladığı güç önemli bir rol oynadı. Globalleşme planımızın ikinci büyük adımı olarak ortaklık yapımızı sadeleştirdik ve yeni bir yönetim kadrosuyla beraber şirketimizin dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda sektörün deneyimli isimlerinden Turgut Güney, Cardtek Holding CEO’su olarak aramıza katıldı. Eş zamanlı olarak yurt dışı büyüme ve yatırımcı görüşmelerine odaklanıyoruz. Bu süreci etkin yönetebilmek amacıyla da Silikon Vadisi’nde yeni bir ofis açmaya hazırlanıyoruz. Güçlenen

ekibimiz ve yönetim kadromuz, sağlam finansal yapımız ve sektöre liderlik eden ürün ve çözümlerimizle küresel bir lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Bilgi teknolojileri, finansal teknolojiler ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin en deneyimli isimlerinden Turgut Güney, Cardtek Holding CEO’su olarak 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren çalışmalarına başlıyor. Daha önce Akbank’ta Bilgi Teknolojileri ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Güney, yeni dönemde Cardtek’in yazılım üretimi ve finansal teknolojilerde global ölçüde bir oyuncu olacağını, Türkiye’nin yazılım ve teknoloji üretimi ve ihracatı konusunda çok daha iyi yerlere gelmesinde de önemli rol üsteleneceğini ve bunların kendisini çok heyecanlandırdığını belirtti. Güney: “Bugün dijital ödeme sistemleri sadece finans sektörüne değil, telekomdan ulaşıma ve perakendeye kadar çok geniş bir ekosisteme hizmet veriyor. Bunu da yapay zeka, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, giyilebilir çözümler gibi pek çok yeni nesil teknolojiden yararlanarak gerçekleştiriyor. Cardtek, bu teknolojileri yenilikçi ve değer katan bir şekilde ekosistemin hizmetine sunma konusunda oldukça başarılı. Bu yetkinlikleriyle başarılı bir küresel oyuncu olması için gerekli adımları atmak üzere stratejik hedefleri var. Bu zamana kadar çok başarılı bir gelişim ve büyüme gösteren Cardtek’in yenilenen vizyonu doğrultusunda, global bir marka ve güç olmasını sağlamak temel hedefim olacak” şeklinde konuştu.

Küresel çapta ses getiren projelere yenileri ekleniyor

Cardtek, şimdiye dek dünya çapında 20’den fazla küresel ilke imza attı. Şirket, güçlü uluslararası ortaklıkları ve yeni nesil teknolojik çözümleriyle bu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda; Hindistan’da toplu ulaşımda yeni bir sayfa açılmasında önemli rol oynadı ve Banglore’da otobüslerde kartlı kullanıma geçilmesini sağlamakla kalmayıp hem temaslı hem temassız kartların kullanıma başlamasını sağladı. Yakın zamanda Cardtek teknolojisi ile Kochi’de de metrolarda temaslı-temassız banka kartları geçerli olacak. Şirket aynı zamanda Amerika’da dünyanın ilk 10 mikroelektronik firmalarından ve Avrupa’nın ikinci büyük çip üreticisi NXP ile giyilebilir teknolojilerde inovatif çözümler sağlama amacıyla iş ortaklığına başladı. Kanada’da en büyük entegre ödeme sistemleri çözüm sağlayıcısı olan DC Payments ile banka kartları üzerinde çalışan ilk mobil ödeme çözümünü hayata geçirdi. Yakın zamanda ise dünyadaki ilklerine bir yenisini daha ekleyerek Birleşik Arap Emirlikleri’nde ulusal ölçekte ilk mobil cüzdanı “empay”i hayata geçiriyor olacak.

Şirket yeni atılımlarıyla birlikte 2017 yılında da dünya çapında yenilikçi çalışmalara ve ilkelere imza atmayı hedefliyor.