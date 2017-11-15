Cari açık yazılım hizmeti ihraç ederek kapatılabilir

Cari açık yazılım hizmeti ihraç ederek kapatılabilir
, 15 Kasım 2017

Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, ülkedeki firmaların iş yapış kültürünü değiştirerek, yazılım hizmetinin desteklenmesi ve hatta dünyaya ihraç edilecek Türk yazılım hizmet firmalarının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Dünya Bankası’nın verilerine göre dünya ekonomisinin en büyük 20 ülkesinden biri olan Türkiye, yazılım ve bilişim alt yapısı bakımından ise diğer dev ekonomilerin çok gerisinde kalmış durumda. Uzmanlara göre, Türkiye ekonomisinin gelişimi ve rekabet gücü elde edebilmesinin yolu, dijital dönüşümün kilit noktası olan yazılım sektöründen geçiyor.

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler ile birlikte, dijitalleşme hayatın her alanında olduğu gibi ekonominin de en önemli yapı taşlarından biri haline geldi. Dünya Bankası verilerine göre, dünyanın en önemli 20 ekonomi arasında yer Türkiye, yazılım ve bilişim alt yapısı bakımından diğer ülkelerle kıyaslandığında sınıfta kaldı. Teknolojiyi ve dijital dönüşümü en iyi şekilde kullanan ülkelerin ve firmaların ekonomik büyüme sağladığını belirten Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlık şirketlerinden biri olan Ereteam’in CEO’su Kutlay Şimşek, ülkedeki firmaların iş yapış kültürünü değiştirerek, yazılım hizmetinin desteklenmesi ve hatta dünyaya ihraç edilecek Türk yazılım hizmet firmalarının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

“Yazılım bir kültür işidir”

Yazılım çözümlerinin kurumların hayatını kolaylaştırmak için var olduğunu söyleyen Kutlay Şimşek, “Yazılım, daha hızlı raporlama ve analiz yapabilmek, bu analizleri karar vermede kullanabilmek, kurumun aslında mali disiplinini sağlayacak planlamalarını ve projeksiyonlarını yapmalarını daha hızlı ve daha etkin biçimde sağlamak gibi birçok farklı amaca hizmet eden bir sistem. Fakat en nihayetinde bu aslında bir kültür işi, bir iş yapma fikri” açıklamasında bulundu.

“Şirketlerin iş yapış şekli dönüştüğünde ekonomide fark yaratırız”

Türkiye’deki yazılım sıkıntılarından bahseden Şimşek, “Ülkemizin yazılım konusunda en önemli problemi operasyonel disiplini ve bunun getireceği operasyonel verimliliği doğru yönetememek. Bunun sebebi veriden faydalanmamak, performansı efektif ölçmemek. Verinin kullanılmasındaki temel amaç kurumları ve kurumların iş yapış şekillerini dönüştürmek. Doğru yazılımlar ve inovatif çözümlerle, kurumların operasyonel süreciyle alt yapısını iyileştirdiğimizde, Türkiye ekonomisinin de dünya pazarında fark yarattığını göreceğiz” dedi.

“Yazılım ihracatçılarını değil yazılım hizmeti ihracatını da desteklemek gerek”

Globalleşen dünyada iyi bir pazar payına sahip olmanın yanı sıra sadece yazılımı değil yazılım hizmetini de ihraç eden bir ülke olmanın önemli olduğunu vurgulayan Kutlay Şimşek, “Yazılımın hizmetini ihraç eden bir ülke olmak bizlere çok önemli ölçekte ve nitelikli bir gelir getirecek. Türkiye sadece yazılım hizmeti desteği veren ve bu hizmeti tüm büyük pazarlara ihraç eden büyük şirketler çıkarabilmeli. Bunu gerçekleştirdiğimiz gün ülkemize turizm sektörü ve otomotiv sektörü gibi dev cirolar getiren, Hindistan gibi ülkelerle yarışan büyük bir pazara sahip olacağız. Üstelik bu cari açık ile mücadeledeki en büyük aracımız olacak” ifadelerini kullandı.

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Tags: Ereteam, Kutlay Şimşek, yazılım

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