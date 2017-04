Casper, çift arka kameralı yeni modeli VIA F1’i tanıttı

Casper, iki farklı arka kameraya sahip yeni amiral gemisi telefonu Casper VIA F1 modelini resmen tanıttı. İşte Casper VIA F1’in özellikleri ve fiyatı.

Casper’ın çift arka kameralı ilk akıllı telefon modeli VIA F1 ile profesyonel seviyede fotoğraf çekilebiliyor. Biri 5, diğeri 13 megapiksel olmak üzere iki farklı arka kameraya sahip olan VIA F1, ‘’Bokeh’’ kabiliyetinin yanı sıra 13 megapiksel ön kamerası ile üstün ‘’Selfie’’ deneyimi yaşatıyor. Casper VIA F1 4 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB dâhili depolama kapasitesine sahip.

Casper VIA F1 dual arka kameranın yanı sıra, kameradaki bokeh moduyla istenen objeye vurgulama yapma ve diğer alanı bulanıklaştırma özelliği ile daha profesyonel fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Casper VIA F1, yüzde 97 metal yekpare siyah mat gövdesiyle asil ve stil sahibi bir tasarıma sahip.

Casper VIA F1’in en önemli özelliği arka yüzünde yer alan biri 5, diğeri ise 13 megapiksel çözünürlük sunan ikili kamerası. Casper akıllı telefonlarda ilk kez kullanılan bu yeni teknoloji, kullanıcılara ‘’Bokeh’’ alan derinliği efekti sayesinde istenen yere netlik yapma, sonradan netlik noktasını değiştirme imkanı sunuyor.

64 GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefonda aynı zamanda micro SD bellek kartı yuvası yer alıyor. Bu yuvaya 128 GB’a kadar destek sunuyor.

5.5 inç Full HD IPS ekranı ile üst düzey bir kullanım deneyimi yaşatan Casper VIA F1, alüminyum metal gövdesi ile üst düzey sağlamlık sunuyor. Akıllı telefon 2.5D kavisli ekranı sayesinde ele oturan kusursuz tasarımıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass 3 korumasına sahip olan ekran, zorlu şartlarda bile dayanıklı bir kullanım sağlıyor.

Casper VIA F1’in 3000 mAh pilinde yapılan optimizasyon sayesinde bir tam günü rahatlıkla geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca yüksek tasarruf sunan ultra performans modu ile pilin gücü çok az kalsa bile birkaç saate kadar kullanım imkânı sağlıyor.

İletişim ve multimedia uygulamalarını aynı pencerede kullanma imkanı sağlayan dual pencere özelliği ile Casper VIA F1, parmak izi okuyucusu sayesinde de güvenlik konusunda beklentisi yüksek olanları mutlu ediyor. Android Marshmallow işletim sistemi yüklü olarak gelen akıllı telefonla her türlü uygulama ve servis rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca çocuk, gizli/güvenli ve misafir modlarıyla birlikte, chameleon ve ekran video kaydedici Casper VIA F1’in diğer özellikleri arasında yer almakta.

Casper VIA F1, Nisan ayı itibarıyla KDV dahil 1899 TL satış fiyatıyla tüm Casper noktalarında satışa sunuluyor.

Casper VIA F1 Teknik Özellikleri

İşlemci : 2.0 GHz. Octa-Core 8 Çekirdek İşlemci

İşletim Sistemi : Android Marshmallow OS

Ekran : 5,5 FHD IPS

RAM : 4 GB

Depolama : 64 GB dahili

Kamera : 13 MP + 5 MP arka kamera, 13 MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 7,4 mm incelik, 168 gr ağırlık

Pil : 3000 mAh

Kutu içeriği : AC adaptör, USB kablosu, mikrofonlu kulaklık, koruma kılıfı, ekran koruyucusu,

OTG kablo