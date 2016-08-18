CeBIT Bilişim Euroasia Fuarı iptal edildi!

İstanbul’da ekim ayında düzenlenmesi planlanan bilişim, teknoloji ve iletişim fuarı CeBIT Bilişim Eurasia 2016’nın bu yıl gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

CeBIT Bilişim Eurasia’nın resmi sitesinde yapılan kısa açıklamada, “CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı, 2016 yılında organize edilmeyecektir. Gelecek fuarın yeni tarihi yakında açıklanacaktır.” denildi.

Fuarın düzenleyicisi Deutsche Messe AG sözcüsü Wolfgang Kossert, Alman haber ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, fuarın gelecek yıl yeni bir konseptle mart ayında İstanbul’daki WIN Otomasyon Fuarı ile birleştirileceğini bildirdi. Fuarın ertelenmesine gerekçe olarak, Türkiye’deki mevcut siyasi durum ve uluslararası katılımcıların çekinceleri gösterildi.