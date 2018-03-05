Cep telefonu yazılımı ile kontrol edilen savunma robotu geliştirildi

Cep telefonu yazılımı ile kontrol edilen savunma robotu geliştirildi
, 5 Mart 2018

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından bir hava savunma robotu geliştirildi. Robot, havadaki tüm tehdit unsurlarını keşfediyor ve hepsini üzerindeki roket yardımıyla imha ediyor. Hava savunma robotu cep telefonu yazılımı ile kontrol ediliyor.
Konya’da Selçuk Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan ve cep telefonu yazılımıyla kontrol edilebilen Hava Savunma Robotu, havada tehdit unsurlarını tespitinin ardından üzerindeki roketle imha edebiliyor.
Selçuk Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mehmet Şen, Mustafa Ekmen ve Muhammed Ali Baygın, robot sistemleri üzerine çalışma başlattı. Öğrenciler, bir yılın sonunda 6 tekerleği olan ve görüntü işleme yazılımı sayesinde yaklaşık 70 bin metrekare alanda tarama yaparak gördüğü hareketli nesneyi imha edebilen robot üretti.

Batarya ve güneş enerjisi ile çalışıyor
HSR, üzerindeki kameralar sayesinde belli aralıklarla çevresinin fotoğrafını çekerek cep telefonuna gönderiyor. İstenildiği takdirde de tarama yapılan alandaki bir nesne, cep telefonu yardımıyla imha edilebiliyor. Belirlenen koordinatlar girildikten sonra otomatik olarak hareket eden hava savunma robotu, enerjisini taşıdığı bataryanın yanı sıra üzerindeki güneş panelleriyle de sağlayabiliyor. Tehlikeli bölgelerde güvenlik güçlerine katkı sağlaması amaçlanan robotun, yetenek ve özellikleriyle savunma sanayisinin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Öğrencilerden Mehmet Şen, robotu bitirme tezi için tasarladıklarını söyledi. Şen, robotun 6 tekerlekli olmasından dolayı engebeli arazide kolay hareket ettiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın son günlerde insansız tank ve insansız kara araçlarının öneminden bahsettiğini görüyoruz. Robot, tehlikeli ve sıcak bölgelerde güvenlik güçlerine yardımcı olacak. Kullanım alanlarını artırılabileceğimiz gibi, robotun üzerinde taşıdığı roketin büyüklüğünü de işlev göreceği yere göre değiştirmek mümkün.”

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Tags: Hava Savunma Robotu, Konya Selçuk Üniversitesi, robot, robot teknolojileri

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