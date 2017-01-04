CES 2017: Acer Chromebook 11 N7

CES 2017: Acer Chromebook 11 N7
, 4 Ocak 2017

Acer Chromebook 11 N7, sıvı dökülmelerine karşı dirençli klavyesi, 122 cm’e kadar düşüşleri tolere edebilen sağlamlaştırılmış kasası, 12 saatlik uzun pil ömrü ve ve sessiz çalışma sağlayan fansız tasarımıyla maksimum çalışma zamanını garanti ediyor.

Chromebook 11 N7’nin (C731) dayanıklılığı ve tasarım özellikleri maksimum çalışma zamanını garanti ediyor ve IT bakımlarının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Cihaz, zorlu A.B.D. MIL-STD 810G askeri standardına uygunluk için sıkı testlere dayanmış. Bu askeri özellik testi Chromebook 11 N7’nin (C731)sağlamlığını, dayanıklılığını ve kalitesini doğrulayarak öğrenciler için eğitimin çok çeşitli mekanlarda yapılabilmesini sağlıyor.

Öğrencilerin İletişimi Kopmayacak
Öğrenciler hızlı çift bant 2×2 MIMO 802.11ac Wi-Fi ile kampüs ağlarına bağlı kalabilecekler. Cihaz, Bluetooth 4.0, iki USB 3.0 ve bir HDMI bağlantı noktası aracılığıyla yan donanımlara kolayca bağlanabiliyor. Öğrenciler 3,5 mm karma ses bağlantı noktasına kulaklıklarını takabiliyorlar. Dosyalar cihazın dahili SD kart okuyucusu ile transfer edilebiliyor.

• Dayanıklılık özellikleri arasında 122 cm’e kadar düşme testi, sıvı dökülmelerine karşı dirençli klavye, en sıkı A.B.D. askeri standartlarına (MIL-STD 810G) uygunluk bulunuyor
• 12 saatlik uzun pil ömrü(1) her gün şarj etme ihtiyacını azaltıyor
• Fansız tasarımı güvenilirliği arttırıyor; sınıfllar, kütüphaneler, laboratuvarlar için sessiz çalışma sağlıyor
• Etkin kullanımı ve yönetimi kolay; laboratuvarlar, kartlar ve 1:1 programlar için ideal
• IPS dokunmatik ekran (C731T) veya dokunmatik olmayan (C731) 11.6 inç ekran seçenekleri

(Basın bülteninden derlenmiştir.)

 

 

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Tags: Acer Chromebook 11 N7, CES 2017

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