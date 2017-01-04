CES 2017: Dell XPS 13

Dell’in hem iş kullanıcıları hem de nihai tüketiciler tarafından beğenilerek kullanılan XPS modeli CES fuarında yeni versiyonlarını sundu.

Zaten bir önceki nesilde dokunmatik ekrana kavuşmuş olan ürün, şimdide tamamen dönerek bir tablete dönüşebiliyor. 1.24 kilogram ağırlığında olan yeni Dell XPS 13’de bariz bir şekilde değişen şey, ekran ile klavye alanını birbirine bağlayan menteşeler. Bu değişim sayesinde ekran 360 derece dönerek klavyenin arkasında yatmış oluyor. 3200 x 1800 piksel çözünürlükte ekran ve 15 saatlik pil süresi ile Windows işletim sistemine sahip farklı bir tablet deneyimi yaşamış oluyorsunuz.