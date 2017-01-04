CES 2017: Faraday Future FF91

Milenyum neslini hedefleyen Faraday Future FF91 ilk kez CES 2017 fuarında tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre FF91’in ön ve arkasında 10 adet kamera, 13 uzun ve kısa menzilli radar, 12 ultrasonik sensör ve bir adet yüksek çözünürlüklü 3D LIDAR algılayıcı bulunuyor.

Otomobiller akıllanıyor, tasarımları değişiyor ve daha da önemlisi petrol yakıtları geride bırakıyor. Geleneksek otomobil markaları bu değişimi biraz geç takip ediyorlar. Haliyle bu devrimsel değişim yeni markaların önünü açmış oluyor. Milenyum neslini hedefleyen Faraday Future FF91 ilk kez CES 2017 fuarında tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre FF91’in ön ve arkasında 10 adet kamera, 13 uzun ve kısa menzilli radar, 12 ultrasonik sensör ve bir adet yüksek çözünürlüklü 3D LIDAR algılayıcı bulunuyor. Bu sayede FF91 tamamen otonom olarak hareket edip ve dilediğiniz her noktaya park edebilecek. Fuarda yapılan gösteride FF’in özel CTRL telefon uygulaması ile birçok deneme yapıldı. Firmanın iddiasına göre yeni otomobil toplamda 1050 beygirlik güç veren elektrik motorlarına sahip. Yine yapılan açıklamaya göre FF91, uzaktan şarj yeteneği sayesinde bir yandan yol alırken bir yandan eğer altyapı varsa yoldan şarj olabilecek.