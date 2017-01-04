CES 2017: HP Envy Curved

Kavisli ekranlar salonlarda yerlerini almaya başlayalı birkaç sene oldu. Aynı trend bilgisayarlar için de gelmeye devam ediyor.

HP özellikle oyuncuları hedeflediği Envy Curved All in One 34’ü CES fuarında görücüye çıkarmış oldu. Yeni ürünün kavisli AIO 34 inç ekranı Technicolor Color sertifikalı Ultra WQHD mikro kenarlı ekran ile donatılmış bulunuyor. Ekranın altında ses ayarları Bang & Olufsen tarafından yapılmış, entegre dört hoparlörlü ses sistemi yer alıyor. Ekran, gece kullanıldığında hafif mavi ışık moduna alınabiliyor ve bu sayede gözlere daha rahat bir seyir sağlıyor.