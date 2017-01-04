CES 2017: HyperX Pulsefire

CES 2017: HyperX Pulsefire
, 4 Ocak 2017

Birkaç ay öncesine kadar HyperX halen bir kulaklık firmasıydı. Ancak artık oyunculara her alanda hitap eden önemli aksesuar üreticilerinden biri haline geldi.

CES fuarında HyperX bu işi bir adım öteye taşıyarak yalnızca kulaklık ve klavye ile değil, oyuncu fareleri alanına da girmiş oldu. Pulsefire ismiyle piyasaya sunulan bu yeni fare, 400, 800, 1600 ve 3200 DPI seçeneklerine sahip. İçerisinde bulunan Avago 3310 sensörü çok yeni değil. Ancak yine de ürünün performansı oldukça etkileyici. Daha da etkileyici olan ise fiyatı. 50 dolarlık fiyat etiketi ile HyperX Pulsefire piyasadaki en ucuz oyuncu faresi olmaya aday.

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Tags: CES 2017, HyperX Pulsefire

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