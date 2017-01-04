CES 2017: LeEco Akıllı Bisiklet

Geleneksel bisikletler hızlı bir şekilde değişiyor. Artık bisiklet kullanıcıları da aynen otomobillerde olduğu gibi akıllı özellikler istemeye başladı.

LeEco bu taleplere yönelik Smart Road ve Smart Mountain serisi bisikletlerini CES fuarında görücüye çıkardı. Bisikletler Android işletim sistemini kullanarak biniciye farklı imkanlar sunuyor. Bu sayede navigasyon, fitness takibi ve iletişim becerileri kazanmış durumda. İletişim becerileri yalnızca bisiklet sürerken telefonda görüşmenize imkan tanımıyor aynı zamanda kaybolmuş ya da çalınmış bisikletinizin yerini bulabilmenize olanak veriyor. Eskiden üzerinde yalnızca çıngıraklı zili ve dinamo sayesinde çalışan ön lambası bulunan bisikletler öyle görünüyor ki nostaljik bir anı olarak kalacaklar.