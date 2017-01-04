CES 2017: LeEco Akıllı Bisiklet

CES 2017: LeEco Akıllı Bisiklet
, 4 Ocak 2017

Geleneksel bisikletler hızlı bir şekilde değişiyor. Artık bisiklet kullanıcıları da aynen otomobillerde olduğu gibi akıllı özellikler istemeye başladı.

LeEco bu taleplere yönelik Smart Road ve Smart Mountain serisi bisikletlerini CES fuarında görücüye çıkardı. Bisikletler Android işletim sistemini kullanarak biniciye farklı imkanlar sunuyor. Bu sayede navigasyon, fitness takibi ve iletişim becerileri kazanmış durumda. İletişim becerileri yalnızca bisiklet sürerken telefonda görüşmenize imkan tanımıyor aynı zamanda kaybolmuş ya da çalınmış bisikletinizin yerini bulabilmenize olanak veriyor. Eskiden üzerinde yalnızca çıngıraklı zili ve dinamo sayesinde çalışan ön lambası bulunan bisikletler öyle görünüyor ki nostaljik bir anı olarak kalacaklar.

Kategoriler Haber
Tags: CES 2017, LeEco Akıllı Bisiklet

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

IBM siber güvenliğe 200 milyon dolar yatırım yapıyor

IBM siber güvenliğe 200 milyon dolar yatırım yapıyor

Veeam’in cirosu 3. çeyrekte yüzde 31 arttı

Veeam’in cirosu 3. çeyrekte yüzde 31 arttı

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile YASAD yazılımcı yetiştirecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile YASAD yazılımcı yetiştirecek

Schneider Electric, Türkiye’nin ilk canlı sanal fuarında

Schneider Electric, Türkiye’nin ilk canlı sanal fuarında

HPE’nin bulut birim şefi şirketten ayırılıyor

HPE’nin bulut birim şefi şirketten ayırılıyor

İETT’den akıllı durak projesi

İETT’den akıllı durak projesi

IBM’in Power9 işlemcisi geliyor! İşte bilmeniz gerekenler

IBM’in Power9 işlemcisi geliyor! İşte bilmeniz gerekenler

Hem havada hem su altında giden drone

Hem havada hem su altında giden drone

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *