CES 2017: Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Lenovo CES’te, iş dünyasına yönelik ürünü yeni ThinkPad X1 Carbon’u tanıttı.

Lenovo, Las Vegas’da düzenlenen CES Fuarı’nda ThinkPad X1 ailesinin en yeni üyelerini tanıttı. Ürününün en büyük özelliklerinden biri de 13 inçlik kasasına 14 inçlik IPS ekranı sığdırarak büyük bir kullanım kolaylığı sunması. Küçülen boyutuyla performanstan ödün vermeyen Lenovo X1 Carbon, kızılötesi kamerası, yüksek bağlantı hızı ve güvenlik önemleriyle en iyi performansı da sunmaya devam ediyor.

Üstelik gerçek tuşlara sahip geliştirilmiş Microsoft Precision Touchpad ile Thinkpad X1 Carbon artık dokunuşa daha duyarlı. Tam 10 farklı askeri testinden geçen ThinkPad, sıvı dökülmelerine, yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı karbon alaşımlı gövdesiyle uzun yıllardır iş dünyasında bir efsane olarak anılıyor.

ThinkPad X1 Carbon, Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A Kablosuz WAN sayesinde 3 kata kadar daha hızlı bağlantı ve 8 kat hızlı transfer imkanı sunuyor. Ürün, ThunderboltTM 3 portlarıyla ve yüz tanıma özellikli IR kamerası ile biyometrik tanıma ve geliştirilmiş parmak izi okuyucusuyla tam güvenlik sağlıyor.