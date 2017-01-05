CES 2017: LG Smart InstaView Buzdolabı

LG Electronics, Amazon Alexa Voice Service tarafından sağlanan ve LG’nin kendi webOS akıllı platformu tarafından desteklenen bir dizi kullanışlı özelliğe sahip olan Smart InstaView adlı yeni buzdolabını CES 2017’de tanıttı.

CES 2017’de sergilenen LG’nin yeni amiral gemisi Door-in-Door® buzdolabında InstaView özelliği sayesinde sadece iki dokunuşla şeffaf hale gelen 29 inçlik bir dokunmatik LCD ekran bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar dolabın kapağını açmadan içindekileri anında görebiliyorlar. Ayrıca buzdolabında bulunan webOS platformu sayesinde WiFi tabanlı birçok yeni özellik de kullanılabiliyor. Kullanıcılar dolap kapısının ön tarafında yer alan bu özellikler sayesinde modern ve güçlü bir gıda yönetimi uygulayabiliyorlar.

Buzdolabını açmadan alışveriş imkânı sağlıyor

LG Smart InstaView buzdolabı, Amazon tarafından sağlanan hizmetlere ek olarak büyük bir rahatlık sunan birçok başka özelliğe daha sahip. Akıllı Etiket menüsü, hangi yiyeceklerin kullanılabilir olduğunu görmek için etiketler ve çıkartmalar eklenmesini ya da yiyeceklerin için son kullanma tarihlerini not etmek gibi olanaklar sağlıyor. Bu sayede son tüketim tarihi gelen yiyecekler için bildirimlerde bulunabiliyor. Aynı zamanda aile bireyleri istediklerinde birbirleri için notlar bırakabiliyor ya da ekranda görülebilen bir yapılacaklar listesi oluşturabiliyorlar.

Buzdolabının içindeki 2.0 megapiksel çözünürlüklü panoramik ve süper geniş mercekli kamera, iç mekanların fotoğraflarını çeşitli açılardan çekip herhangi bir akıllı telefona kablosuz olarak aktarabiliyor. Özellikle elinde alışveriş listesi olmadan alışverişe giderek dolapta ne olduğunu uzaktan kontrol etmek isteyen kullanıcılar için çok büyük bir rahatlık sunuyor.