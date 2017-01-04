CES 2017: Logitech G533

CES fuarı bu sene özellikle oyunculara yönelik yeni nesil ürünlerin bolca sergilendiği bir fuar. Logitech bu alandaki öncü firmalardan biri.

Fuarda da G533 oyuncu kulaklığını tanıtıyor. 150 dolar fiyat etiketine sahip bu yeni kulaklık hem kablosuz hem de 7.1 surround ses desteğine sahip. 15 saatlik şarj ömrüne sahip olan kulaklık sayesinde Battlefield 1 başta olmak üzere çevresel ses desteği sunan tüm oyunlarda rakibin hangi yönden geldiğini çok daha rahat anlamanız mümkün olacak.