CES 2017: Samsung QLED TV serisi

Samsung Electronics, CES 2017 kapsamında Q9, Q8 ve Q7 olmak üzere 3 farklı modeli içeren QLED TV serisini tanıttı.

Dünyada ortalama TV büyüklükleri artmaya devam ederken görüntü kalitesi, TV izleyicilerinin birinci önceliği olmayı sürdürüyor. Samsung’un 2017 QLED TV’leri çok farklı bir atılımı temsil ediyor.

Yeni ürün grubu, DCI-P3 renk alanını doğru bir şekilde görüntüleyerek renk performansında çarpıcı bir iyileşme sunuyor. Başka bir ifadeyle, Samsung bir ilki gerçekleştirerek QLED TV’lerle renk hacmini yüzde 100 oranında yeniden üretmeyi başarıyor. Böylece tüm renkler tüm parlaklık seviyelerinde gösterilebiliyor ve QLED’in en üst parlaklık seviyesi olan 1500-2000 nit aralığında en ince ayrıntılar bile fark edilebiliyor.

Renk hacmi, farklı parlaklık seviyelerinde gösterilebilen renkleri ifade ediyor. Örneğin, bir yaprak, ışığın parlaklığına bağlı olarak sarımsı yeşil ile turkuaz arasında farklı renklerde algılanabilir. Samsung QLED TV ekranı, parlaklıktan kaynaklanan çok ince renk farklılıklarını bile yakalayabiliyor. Bu tür renk ayrıntıları, geleneksel 2D renk alanı modellerinde bu kalitede gösterilemiyor.

Samsung’un yeni bir malzeme olarak metal Quantum Dot kullanmaya başlaması sayesinde görüntüde mükemmelliği yakalayan QLED TV, geleneksel TV’lere kıyasla çok daha fazla ayrıntıyı yansıtıyor, önemli ölçüde geliştirilmiş bir renk yelpazesini gösterebilmesini sağlıyor.

Yeni Quantum Dot’lar Samsung QLED TV’nin sahnenin ne kadar ışıklı veya karanlık olduğuna veya içeriğin ne ölçüde aydınlık veya karanlık bir odada izlendiğine bakılmaksızın, koyu siyahları ve zengin detayları verebilmesini sağlıyor. Ayrıca, Samsung QLED TV, doğru ve kusursuz renk sunma kabiliyetine zarar vermeden, 1,500 ila 2,000 nit gibi yüksek bir parlaklık üretebiliyor. Metal alaşımlı Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk performansını artırmak için parlaklığın feda edilmesi gerekmiyor. Aynı zamanda, görüntüleme açısı ne kadar geniş olursa olsun parlaklık korunabiliyor. (Basın Bülteninden derlenmiştir)