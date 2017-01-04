CES 2017: Samsung Wisenet-SmartCam

CES 2017: Samsung Wisenet-SmartCam
, 4 Ocak 2017

Eğer evinizin güvenliği uzaktan takip etmek istiyor ve bunun için büyük yatırımlar yapmak istemiyorsanız, IP kameralar tam size göre.

Samsung CES fuarında bu alanda yeni ürünleri duyurmuş oldu. Wisenet-SmartCam A1 isimli ürün hem ev içi hem de ev dışında kullanılabilecek özelliklere sahip. Dış mekan kamerası dahili bir pile sahip ve 720p video görüntü kaydı yapabiliyor. Kamera ile ilgili daha detaylı bilgileri henüz netleşmiş değil. Samsung fuarda güvenlik kamerasına ek olarak bebek kamerası da duyurmuş oldu. Bu yeni ürünler gösteriyor ki Samsung IoT birimi yeni nesil güvenlik çözümleri ve kameralar konusunda önümüzdeki dönemde daha fazla ürünü piyasaya çıkarmış olacak.

Kategoriler Haber
Tags: CES 2017, Samsung Wisenet-SmartCam

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Atilla Mede

Atilla Mede

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