CES 2017: Sandisk Class A1 özellikli MicroSD kart

Western Digital Corporation, Uygulama Performansı Sınıf 1 (A1) şartlarını karşılayan dünyanın ilk microSDTM kartını tanıttı.

A1 performans standardını destekleyen 256GB SanDisk Ultra microSDXCTM UHS-I kart Premium Edition akıllı telefonlarda daha iyi deneyimler yaşatacak kapasite, hız ve gelişmiş özellikler sunuyor.

A1 şartları, yeni kartın saniyede 1.500 rastgele girdi-çıktı erişim okuma (IOPS) ve 500 IOPS yazma yapabilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece ses, grafik, kayıtlı profiller ve uygulama içi izinler gibi görevlerin yerine getirilmesi ve uygulamaların açılması daha hızlı gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra A1 şartlarını karşılayan yeni SanDisk Ultra microSD kart, kullanıcılara kartı kullanarak daha hızlı ve daha güçlü uygulama deneyimi yaşatacak şekilde tasarlanmış.

Kart, 199,9 dolarlık tavsiye edilen satış fiyatı ile 2017’nin Ocak ayı içerisinde dünya genelinde satışa sunulacak.