CES 2017: Sylvania Smart Multicolor LED

The Sylvania Smart Multicolor LED adıyla gelen akıllı ampul, klasik bir ampulden biçim olarak çok da farklı görünmüyor.

Ancak daha aktif olmadan gözler önüne serilen geniş renk gamıyla ilgi çekici. Teknolojisi ise Apple HomeKit uyumluluğuna dayalı. Bu sayede Apple uyumlu akıllı evler için geliştirilen çözümleri arasına dahil oluyor. iOS cihazlardan uygulama üzerinden yönetilebiliyor. Zigbee üzerinden çalışıyor. Renklerin belirlenmesi ve açıp/kapatılmasının yanı sıra en çarpıcı özelliği Siri uyumluluğu. Bu sayede sesli komutlarla yönetimi mümkün. Açılıp kapatılması, renklerin değişimi, örneğin gün ışığına uygun renklerin yapılandırılması gibi özelliklerine ek olarak iOS cihazlardaki Bildirim Merkezi’ne doğrudan atanarak buradan açılıp kapatılabiliyor. Evi renk cümbüşüne çevirebilen bu ilgi çekici ampulun fiyat etiketinin 40 dolar olacağı bildirildi. Satışların önümüzdeki Şubat ayı itibarıyla Amazon ve şirketin kendi web sitesi üzerinden gerçekleştirileceği kaydedildi.