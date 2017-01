CES 2017: TomTom GO 520 ve GO 620

TomTom, CES 2017’de yeni GO ve VIA Serisi navigasyon cihazlarını tanıttı. Yeni GO Serisi, Wi-Fi özelliğiyle akıllı telefonlarla entegre olarak telefona gelen metin mesajlarını sesli olarak okuyor. Ayrıca akıllı telefonların kişisel asistanlarına da tam olarak entgre oluyor. Sürücülerin her gün geçtiği yolları analiz edip alternatif rotalar öneriyor…

TomTom GO Serisi’nde 5 ve 6 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip GO 520 ve GO 620 modelleri tanıtıldı. Yeni bir Wi-Fi özeliği içeren cihazlar akıllı telefonlarla sorunsuz şekilde entegre olabiliyor. TomTom GO cihazları telefona gelen metin mesajlarını yüksek sesle okuyabiliyor ve akıllı telefonların kişisel asistanlarından tam olarak yararlanabiliyor. Böylece sürücülerin gözlerini yolda tutmasına ve ahizesiz arama yapmasına izin veriyor. Wi-Fi özelliğiyle Yaşam Boyu Dünya Haritaları’nda, herhangi bir bilgisayara bağlanmaya gerek duymadan yazılım güncellemesi yapabiliyor.

Rotayı öğrenip alternatif sunuyor

Yeni GO Serisi sürücünün alışkanlıklarını öğreniyor ve buna göre rota önerileri sunuyor. Düzenli olarak yapılan yolculuklara alışıyor ve sürücüleri trafikte otomatik olarak uyarıyor ve alternatif güzergahlara yöneltiyor.

İnce ve şık TomTom VIA Serisi ise sırasıyla 4 “, 5″ ve 6” dokunmatik ekranları bulunan VIA 1425, VIA 1525 ve VIA 1625 modellerinden oluşuyor. Sürücülerin arama menüsündeki hedefleri tanımlamasına veya haritada bir noktaya dokunmasına yardımcı olan gelişmiş bir adres arama özelliği sunuyorlar.

TomTom GO ve TomTom VIA cihazları Mart 2017’de TomTom.com’da satışa sunulacak.