CES 2017: TP-Link Deco M5 Router

CES 2017: TP-Link Deco M5 Router
, 5 Ocak 2017

TP-Link CES’de her geçen gün daha fazla sayıda cihazın ağa bağlı olduğu evlerde, daha hızlı ve daha güvenilir İnternet bağlantısı sunan yeni Ev Wi-Fi Sistemi serisi olan Deco’yu tanıtıyor.

Deco M5 Router evin her odasında kesintisiz kablosuz bağlantı sağlamak için en yeni Wi-Fi ağ teknolojisini sunuyor. Powerline’lı Deco M5 Plus Router, bütünleşik powerline teknolojisine sahip en gelişmiş yönlendirici niteliğinde. Bu yönlendirici, Wi-Fi ve elektrik hattı teknolojilerini, tek bir küçük kutuda toplayan ve evdeki kablosuz cihazlar için daha güçlü bir bağlantı sağlayan ilk Ev Wi-Fi Sistemi özelliğine de sahip.

Kategoriler Haber
Tags: CES 2017, Deco M5 Plus Router, TP-LINK

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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