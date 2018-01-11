CES 2018’de elektrikler kesildi!

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES’te elektrikler kesildi.

Birçok markanın en yeni teknoloji ürünlerini sergilediği fuar salonundaki elektrik kesintisi iki saat sürdü. Kesinti sırasında Las Vegas Toplantı Merkezi’ndeki kalabalık tahliye edildi. Organizatörler, kesintinin şiddetli yağmurdan kaynaklandığını duyurdu. Fuarı düzenleyen Tüketim Teknolojisi Birliği, katılımcılardan özür dilerken birçok kişi etkinlikte yeterli önlem almadığını belirterek elektrik kesintisine tepki gösterdi.