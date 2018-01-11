CES 2018’de elektrikler kesildi!

CES 2018’de elektrikler kesildi!
, 11 Ocak 2018

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES’te elektrikler kesildi.

Birçok markanın en yeni teknoloji ürünlerini sergilediği fuar salonundaki elektrik kesintisi iki saat sürdü. Kesinti sırasında Las Vegas Toplantı Merkezi’ndeki kalabalık tahliye edildi.   Organizatörler, kesintinin şiddetli yağmurdan kaynaklandığını duyurdu.  Fuarı düzenleyen Tüketim Teknolojisi Birliği, katılımcılardan özür dilerken birçok kişi etkinlikte yeterli önlem almadığını belirterek elektrik kesintisine tepki gösterdi. 

Facebook Comments
Kategoriler Gündem
Tags: CES 2018

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

KOBİ’ler için fidye yazılımına karşı koruma aracı

KOBİ’ler için fidye yazılımına karşı koruma aracı

Rekabet Kurulu’ndan Google’e soruşturma

Rekabet Kurulu’ndan Google’e soruşturma

Dilediğin yerde kumanda sende: All-in-One Media Keyboard

Dilediğin yerde kumanda sende: All-in-One Media Keyboard

‘Yaani’ ‘en çok indirilen’ uygulama oldu

‘Yaani’ ‘en çok indirilen’ uygulama oldu

Lenovo kurumsal ürünlerinin üretimini Avrupa’ya taşıyor

Lenovo kurumsal ürünlerinin üretimini Avrupa’ya taşıyor

AWSome Day etkinliğini İstanbul’da gerçekleşti

AWSome Day etkinliğini İstanbul’da gerçekleşti

BlackBerry yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor!

BlackBerry yüzlerce kişiyi işten çıkarıyor!

Huawei Mate 10 hangi özelliklerle geliyor?

Huawei Mate 10 hangi özelliklerle geliyor?

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *