CES İnovasyon Ödülleri’nden Logitech’e beş ödül birden

Logitech, CES 2018 İnovasyon Ödülleri kapsamında; Kulaklık, Oyun, Akıllı Ev, Bilgisayar Ekipmanları, Yazılım ve Mobil Uygulamalar kategorilerinde 5 ödül birden aldı.

Logitech; sporcular için ürettiği kablosuz kulak içi kulaklık Jaybird RUN ve akıllı ev kamerası Logitech Circle 2 ile ödül aldı. Kullanırken bile mouse’ların kendini şarj etmesini sağlayan kablosuz şarj sistemi Logitech G POWERPLAY, tasarımcılara özel yaratıcı işlem kadranlı Logitech CRAFT klavye ve çoklu bilgisayar kullanımınına imkân sunan Logitech Flow, inovatif özellikleriyle ödüle layık görüldü.

Ödül alan ürünlerinin, 09 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek CES 2018 fuarında sergileneceğini belirten Logitech Başkanı ve CEO’su Bracken Darrell, “Logitech olarak tasarım anlayışımızı ürün geliştirme sürecinin merkezine koyuyor ve bunu doğru yapmak için çok çalışıyoruz. Biz iyi görünen, iyi hissettiren ve beklentileri aşan ürünler yaratmak istiyoruz. Bugün kazandığımız 5 ödülden büyük onur duyduk.” dedi.

CES İnovasyon Ödülleri, 28 ürün kategorisinde, ileri tüketici elektroniği tasarım ve mühendisliğini onurlandırmak için veriliyor. Ürünler, bağımsız endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve medya mensuplarından oluşan seçkin bir kurul tarafından değerlendiriliyor. CES İnovasyon Ödülleri, CES 2018’in sahibi ve üreticisi olan Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) tarafından destekleniyor. Bu yılki CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nin kapsamlı listesine CES.tech/innovation adresinden ulaşılabiliyor.