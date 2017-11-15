CES İnovasyon Ödülleri’nden Logitech’e beş ödül birden

CES İnovasyon Ödülleri’nden Logitech’e beş ödül birden
, 15 Kasım 2017

Logitech, CES 2018 İnovasyon Ödülleri kapsamında; Kulaklık, Oyun, Akıllı Ev, Bilgisayar Ekipmanları, Yazılım ve Mobil Uygulamalar kategorilerinde 5 ödül birden aldı.

Logitech; sporcular için ürettiği kablosuz kulak içi kulaklık Jaybird RUN ve akıllı ev kamerası Logitech Circle 2 ile ödül aldı. Kullanırken bile mouse’ların kendini şarj etmesini sağlayan kablosuz şarj sistemi Logitech G POWERPLAY, tasarımcılara özel yaratıcı işlem kadranlı Logitech CRAFT klavye ve çoklu bilgisayar kullanımınına imkân sunan Logitech Flow, inovatif özellikleriyle ödüle layık görüldü.

Ödül alan ürünlerinin, 09 – 12 Ocak 2018 tarihleri arasında Las Vegas’ta gerçekleştirilecek CES 2018 fuarında sergileneceğini belirten Logitech Başkanı ve CEO’su Bracken Darrell, “Logitech olarak tasarım anlayışımızı ürün geliştirme sürecinin merkezine koyuyor ve bunu doğru yapmak için çok çalışıyoruz. Biz iyi görünen, iyi hissettiren ve beklentileri aşan ürünler yaratmak istiyoruz. Bugün kazandığımız 5 ödülden büyük onur duyduk.” dedi.

CES İnovasyon Ödülleri, 28 ürün kategorisinde, ileri tüketici elektroniği tasarım ve mühendisliğini onurlandırmak için veriliyor. Ürünler, bağımsız endüstriyel tasarımcılar, mühendisler ve medya mensuplarından oluşan seçkin bir kurul tarafından değerlendiriliyor. CES İnovasyon Ödülleri, CES 2018’in sahibi ve üreticisi olan Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) tarafından destekleniyor. Bu yılki CES 2018 İnovasyon Ödülleri’nin kapsamlı listesine CES.tech/innovation adresinden ulaşılabiliyor.

Facebook Comments
Kategoriler Haber
Tags: CES 2018 İnovasyon Ödülleri, CES İnovasyon Ödülleri, Logitech

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

Kararlarınıza yardımcı olacak mobil uygulamalar

Kararlarınıza yardımcı olacak mobil uygulamalar

Yeni Siri özellikleri ve yetenekleri

Yeni Siri özellikleri ve yetenekleri

Toshiba TV’lerin marka hakkı artık Vestel’in!

Toshiba TV’lerin marka hakkı artık Vestel’in!

Dünya Satranç Şampyonası iki yıllığına Kaspersky Lab’a emanet

Dünya Satranç Şampyonası iki yıllığına Kaspersky Lab’a emanet

e-İrsaliye’ye geçiş zorunlu hale geliyor

e-İrsaliye’ye geçiş zorunlu hale geliyor

Oyun geliştiricileri için yeni macera başlıyor

Oyun geliştiricileri için yeni macera başlıyor

Apple CEO’su 23 Nisan’ı böyle kutladı!

Apple CEO’su 23 Nisan’ı böyle kutladı!

Samsung Galaxy Note 8 nasıl olacak? İşte merak edilenler

Samsung Galaxy Note 8 nasıl olacak? İşte merak edilenler

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *