Chatbot ile 1 dakikada boya badana talebi

Chatbot ile 1 dakikada boya badana talebi
, 12 Haziran 2017

Ev hizmetleri alanında faaliyet gösteren Armut,  Facebook Messenger Chatbot hizmet asistanıyla yalnızca 1 dakika içinde boya badana talebi oluşturmanıza imkan sunuyor.  

Hizmet ihtiyacı olanlarla, alanında uzman hizmet veren kişi ve kuruluşları internet üzerinden bir araya getiren Armut, hizmet alanların hayatını kolaylaştıracak olan Chatbot uygulamasını hayata geçirdi. Kullanıcılar Armut hizmet asistanı ile Chatbot üzerinden Facebook hesaplarından çıkmadan basit birkaç soruya cevap vererek, boya badana için kolaylıkla hizmet talebinde bulunabiliyorlar, teklifleri ceplerinden takip edebiliyorlar.

Yazılımın tamamı Armut ekibinden

Armut’un yazılım ekibi tarafından iki ay gibi kısa bir sürede geliştirilen Chatbot’ta, Docker ve .NET Core teknolojileri kullanıldı. Geliştirme 3 kişilik bir ekip tarafından tamamlandı ve Facebook’da “Armut Hizmet Asistanı” ismiyle kullancıların beğenisine sunuldu. Şu anda boya badana talepleriyle hizmete başlayan chatbot, çok yakında Armut’un diğer hizmetlerinde de aktif olarak kullanılabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Armut.com Kurucu Ortağı Erol Değim, ‘‘Teknolojinin hayatı ve iş süreçlerini kolaylaştırdığı gerçeğini önemsiyoruz. Trafiğimizin %75’i mobilden geliyor. Kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak adına yeni teknolojileri ve değişen tüketici davranışlarını yakından takip ediyor, kaynaklarımızı da bu doğrultuda kullanıyoruz. Bu proje ile Armut yazılım ekibinde Chatbot konusunda ciddi bir bilgi birikimi oldu. Dünyadaki rakiplerimizden ayrışmak adına önemli bir adım attık’’ dedi.

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Tags: armut, chatbot, girişim, hizmet asistanı

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Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

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