CIO Ödülleri sekizinci kez sahiplerini buldu

CIO Ödülleri sekizinci kez sahiplerini buldu
, 1 Aralık 2017

CIO Dergisi’nin yayınlanmakta olduğu tüm ülkelerde düzenlenen en saygın IT ödül programlarından biri olan CIO Ödülleri’nin sekizincisi görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Vodafone Türkiye Ana sponsorluğunda ve Microsoft Türkiye Altın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, kurumlarında önemli projelere imza atan 23 CIO ödüllendirildi. Gecede ayrıca, Vodafone Türkiye ve Microsoft Türkiye özel ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

CIO Ödülleri 2017, Vodafone Türkiye’nin Ana Sponsorluğu’nda ve Microsoft Türkiye’nin Altın Sponsorluğu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İlki 2010 yılında düzenlenen CIO Ödülleri, kurumlarında başarılı projelere imza atmış CIO’ları onurlandırmayı hedeflerken, dünya genelinde değişik ülkelerde yıllardır verilmeye devam ediyor.
CIO Ödülleri, başvuran ya da aday olarak gösterilen CIO’ların gerçekleştirdikleri projeleri deneyimli bir jürinin değerlendirmesinin ardından, düzenlenen bir gala ile takdim edildi. Bu yıl 23 CIO’nun onurlandırıldığı gecede, Vodafone Türkiye ve Microsoft Türkiye’nin özel ödülleri de sahiplerini buldu.

CIO ÖDÜLLERİ FOTOĞRAF GALERİSİ 

Facebook Comments

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kategoriler Gündem
Tags: CIO, CIO dergisi, CIO Ödülleri 2017, ödül töreni

Yazar Hakkında

Computerworld Türkiye

Computerworld Türkiye

Benzer Makaleler

LG webOS 3.5 Smart TV platformu veri güvenliği sertifikası aldı

LG webOS 3.5 Smart TV platformu veri güvenliği sertifikası aldı

Logo yazılım Wirecard Türkiye ile işbirliği yaptı

Logo yazılım Wirecard Türkiye ile işbirliği yaptı

16. Mobil Teknolojiler Günü 19 Nisan’da gerçekleşecek

16. Mobil Teknolojiler Günü 19 Nisan’da gerçekleşecek

Google Play’de Android cihazları ele geçiren yazılım!

Google Play’de Android cihazları ele geçiren yazılım!

HDI Sigorta BOT uygulaması Avrupa’da finalde

HDI Sigorta BOT uygulaması Avrupa’da finalde

Türkiye’nin ilk test hackathonu sonuçlandı

Türkiye’nin ilk test hackathonu sonuçlandı

Popüler uygulama video yayınına başlıyor

Popüler uygulama video yayınına başlıyor

Lenovo Yoga 910 tanıtıldı

Lenovo Yoga 910 tanıtıldı

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
Gerekli alanlar işaretlendi *