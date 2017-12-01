CIO Ödülleri sekizinci kez sahiplerini buldu

CIO Dergisi’nin yayınlanmakta olduğu tüm ülkelerde düzenlenen en saygın IT ödül programlarından biri olan CIO Ödülleri’nin sekizincisi görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Vodafone Türkiye Ana sponsorluğunda ve Microsoft Türkiye Altın sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte, kurumlarında önemli projelere imza atan 23 CIO ödüllendirildi. Gecede ayrıca, Vodafone Türkiye ve Microsoft Türkiye özel ödülleri de sahiplerine takdim edildi.

CIO Ödülleri 2017, Vodafone Türkiye’nin Ana Sponsorluğu’nda ve Microsoft Türkiye’nin Altın Sponsorluğu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İlki 2010 yılında düzenlenen CIO Ödülleri, kurumlarında başarılı projelere imza atmış CIO’ları onurlandırmayı hedeflerken, dünya genelinde değişik ülkelerde yıllardır verilmeye devam ediyor.

CIO Ödülleri, başvuran ya da aday olarak gösterilen CIO’ların gerçekleştirdikleri projeleri deneyimli bir jürinin değerlendirmesinin ardından, düzenlenen bir gala ile takdim edildi. Bu yıl 23 CIO’nun onurlandırıldığı gecede, Vodafone Türkiye ve Microsoft Türkiye’nin özel ödülleri de sahiplerini buldu.

CIO ÖDÜLLERİ FOTOĞRAF GALERİSİ