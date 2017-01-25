Cisco, AppDynamics’i satın aldı

Cisco, AppDynamics’i satın aldı
, 25 Ocak 2017

Cisco, 3.7 milyar dolar karşılığında uygulama performans yönetim şirketi AppDynamics’i satın aldı.

Cisco’ya göre, AppDynamics’ın şu anki CEO’su David Wadhwani liderliğinde bağımsız bir bölüm olarak faaliyet göstermeye devam edecek. Ekip. IoT ve Uygulamalar için Cisco’nun kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü olan Rowan Trollope’e rapor verecek.

Cisco’nun Salı günü geç saatlerde ilan ettiği anlaşmanın Nisan ayı sonuna kadar kapanması bekleniyor. Satın almadan önce AppDynamics yaklaşık 1.9 milyar dolarlık bir fiyatla halka açılması bekleniyordu. 

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Tags: AppDynamics, cisco, satın alma

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