Cisco Networking Academy 7.8 milyon kişiye ulaştı

Cisco Networking programından bugüne kadar 180 ülkede 7.8 milyon katılımcı faydalandı. Türkiye’de ise 58 binden fazla kişi teknoloji dünyasında bir standart olarak kabul gören Cisco sertifikası sahibi oldu.



Cisco, dünya çapında işbirliği yaptığı eğitim kurumları ile birlikte bilişim teknolojileri alanındaki yetenek ve kariyer geliştirme programı Cisco Networking Academy’nin 20. yılını kutluyor. Networking Academy 20 yılda, 180 ülkede 7,8 milyon öğrenciye ulaştı. Türkiye’de ise 2000 yılından bugüne kadar 58 binden fazla katılımcı Cisco Networking Academy (NetAcad) kurslarına katılım sağladı.

Cisco’nun en eski ve en kapsamlı kurumsal sosyal sorumluluk programı olan Cisco Networking Academy, farklı sosyal çevrelerden gelen öğrencilere teknik ve iş becerileri kazandırarak geniş çapta bir eğitim programı sunuyor. Birçok sektörde IT eleman eksikliğinin yaşandığı günümüzde Cisco Academy, 21.yüzyılın çalışanları için kritik öneme sahip uluslararası becerileri kazandırarak, dijitalleşen ekonomi için eğitimli ve fark yaratan bir işgücü yaratmaya destek oluyor. Cisco Academy hem eğitim ile insanların ekonomik fırsatlarını geliştirmelerine olanak tanıyor, hem de hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere hakim uzman kadroların oluşmasına destek olmayı amaçlıyor.

Cisco’dan 2.6 milyar dolarlık katkı

Cisco, Networking Academy’nin kurulduğu 1997 yılında eğitim ve teknolojinin en önemli “sosyal eşitleyici” olduğu vizyonu ile çalışmalarına başladı ve bu süreçte tüm dünyada öğrencilere, okullara ve eğitmenlere 2.6 milyar dolarlık araç ve kaynak sağladı. Ağın 22 binden fazla eğitmeni, Akademi ortağı olan liseler, kolejler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz eğitim olanağı sağlıyor. 2005 yılından bu yana, ileri düzeydeki kursları tamamlayan 1,6 milyondan fazla öğrenci, Cisco Networking Academy sayesinde iş buldu.

Cisco Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Program Yöneticisi Çağla Çavuşoğlu, “Cisco, 20 yıldan uzun süredir öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin başarılarını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyor. dijital dönüşüm her geçen gün küresel gündemi daha fazla belirlerken, Cisco Academy Türkiye’de de katılımcıları yeni dünyanın ihtiyaçlarına uygun beceriler ve yetkinliklerle donatmaya devam ediyor” dedi.

Her yıl 1 milyon kişi katılıyor

Cisco Academy kurslarının Türkiye’de eğitim kurumları tarafından müfredat içine yerleştirilerek teknik lise ve mühendislik programlarında yoğun olarak kullanıldığını ve sürekli eğitim merkezleri ile STK’lar tarafından yetişkin eğitimi olarak da verildiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cisco Academy her yıl tüm dünyada bir milyon öğrenciye bilgisayar ağları tasarlamak, oluşturmak, yönetmek ve bunların güvenliğini sağlamak için gerekli becerileri öğretmekte ve bir yandan bu öğrencilerin kariyer beklentilerini artırmalarına yardımcı olurken bir yandan da küresel ağ uzmanı talebini karşılıyor. Cisco Networking Academy önümüzdeki 20 yılda da uzun vadeli ortaklıklarını tüm dünyada büyütmeyi planlıyor. Cisco’nun inovasyon kültürü ile uyumlu olarak, büyük veri ve analiz, bulut gibi işverenin talep ettiği sürekli değişen IT becerilerini karşılamak için siber güvenlik, otomasyon, bilgisayar kullanımı ve yapay zeka alanlarında program içeriğini geliştirmeyi sürdüreceğiz.”

Katılımcıların yüzde 24’ü kadınlar

Bugün, dünya genelindeki Academy öğrencilerinin yüzde 24’ünü kadınlar, Amerika Birleşik Devletleri’nde kayıt yaptıran öğrencilerin yüzde 30’unu ise azınlıklar oluşturuyor. Ayrıca, Cisco Networking Academy, önümüzdeki 5 yıl içinde 10 bin engelliye program bünyesine almayı planlıyor. Cisco Networking Academy eğitim programında Cisco’nun dijitalleşme ve makro teknoloji trendleri, değişen endüstri ve dijital ekonomi ile birlikte yeni bir döneme giren iş gücü hakkındaki güçlü bilgi birikimine yer veriliyor. Temel odağı Cisco’nun ağ ve güvenlik alanındaki uzmanlığı olan program kapsamında nesnelerin interneti ve veri analitiği gibi yeni alanlarda eğitim ve iş trendlerinin geleceğiyle uyumlu olarak kurslar düzenleniyor. Eğitimdeki son trendlerin yakın takibe alındığı programda, büyük çapta online eğitimler (MOOCs), dijital kültür; uzmanlığa dayalı öğrenme ile pratik ve yaratıcı temelli deneyimler sunuluyor.

Networking Academy, online öğrenme programı ile katılımcılara iş hayatındaki uygulamalar için gerekli becerileri de içeren laboratuvar çalışmaları, ağ simülasyon yazılımı ve yazılım yarışmalarından oluşan bir eğitim deneyimi sunuluyor. Cisco’nun bulut ölçekli öğrenme ve değerlendirme platformu dijitalleşmenin gelişimini sergileyen simülasyonları destekliyor. Ayrıca, bu program ile katılımcılara öğrenme deneyimini en uygun hale getiren ve program gelişimini aktaran analizler ve bakış açısı oluşturmaları sağlanıyor.