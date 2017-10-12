Cisco, yeni yönetim ve otomasyon platformunu tanıttı

Cisco bugün Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) ve Cisco HyperFlex Systems sistemlerinde kullanılacak bir yönetim ve otomasyon platformu olan Cisco Intersight’ı tanıttı.

Cisco Intersight, sistem yönetimini bir hizmet olarak sunarak veri merkezi operasyonlarını sadeleştiriyor. Cisco Intersight; makine öğrenimi, analiz ve otomasyon aşamaları ile eksiksiz bir sistem yaşam döngüsü yönetimi sunuyor.

Günümüzde BT şirketlerinin büyük kısmının çoklu bulut stratejisine geçiş yapmasıyla, müşteriler veri merkezlerinin, özel ve genel bulutlarının kullanımında ölçeklenebilir ve tutarlı bir yönetim ortamına ihtiyaç duymaya başladılar. Kullanıcıların bir diğer ihtiyaçları ise sanal olmayan sunucu ortamları ile birleşmiş ve hiper birleşmiş altyapılarda tutarlı bir yönetim ve politika uygulamaları. Cisco Intersight tüm bu ihtiyaçlar için kapsamlı birleşim ve yönetim becerilerine sahip.

Taşıyıcılar ve mikroservisler üzerinden aktarılan dağıtık ve çok ortamlı uygulama modelleri sayesinde, uygulama mimarileri de bir dönüşümden geçiyor. Diğer yandan uygulama geliştirme ve sürekli özelliklerle güncelleme hızı, DevOps sayesinde giderek artırıyor. Cisco Intersight’ın ise bu zorluklara karşı sunduğu çözümler sayesinde BT çalışanları operasyonları optimize ederken, aynı zamanda daha sezgisel bir kullanıcı deneyiminin de keyfini çıkarıyorlar.

Cisco, bu uçurumları aşmak amacıyla yıllardır yazılım inovasyonu alanında Ar-Ge yatırımları yapıyor. Plansız veri merkezi kesintilerinde her dakikanın binlerce dolara mal olduğu ve çoğu kez insan hatasından kaynaklanan güvenlik ihlallerinin şirketleri büyük zararlara karşı karşıya bıraktığı bir sektörde, akıllı otomasyon alanındaki ilerlemeler, BT liderlerinin memnuniyetle karşıladıkları bir gelişme. Kullanıcılar halihazırda Intersight platformunun ön izlemesini kullanarak, binlerce UCS ve HyperFlex sistemini test ve geribildirim amacıyla birbirine bağlamış bulunuyorlar.

İlk andan itibaren sezgisel olan yeni, daha sade ve akıllı bir ürün olarak tasarlanan Intersight, zamanla öğrenmeye ve evrim geçirmeye devam ediyor:

Yaygın Sadelik: Cisco Intersight, kullanıcı tarafından kişileştirilebilen, dinamik bir kullanıcı arayüzüne sahip. Bulut tabanlı olan bu hizmette, yeni işlevler kullanıcıyı sürüm yükseltmeleriyle uğraştırmadan, portal güncellemeleri aracılığıyla yükleniyor ve yeni yönetim sistemlerini doğrudan bağlayabilen kullanıcılar için ölçeklenebilir, kesintisiz bir deneyime dönüşüyor. Platform, günlük BT operasyonlarını daha kolay hale getirmek amacıyla, sürekli öğrenmek üzere tasarlandı. Cisco Technical Assistance Center (TAC) ile güçlü analiz entegrasyonu sayesinde, tavsiye motorları üzerinden sağlanan sürekli besleme ile devamlı iyileştiriliyor.

Uzmanlık: Cisco Technical Assistance Center (TAC) ile güçlü entegrasyon, Cisco’dan tavsiyeler ve UCS Community, öneri ve iyi uygulamaları paylaşıyor.

Sürekli Optimizasyon: Intersight platformunun eyleme geçirilebilir bilgiler sunma kabiliyeti, bulut tabanlı makine öğreniminin katkısıyla zamanla artacak. UCS, kullanıcı topluluğunun kolektif deneyiminin yanı sıra Cisco uzmanlarının ve paydaşlarının iyi uygulamalarından öğrenebilme becerisine sahip. Böylece tavsiye motoru aracılığıyla daha iyi öngörü analizi ve kaynak kullanımı imkanı yaratılıyor.

Çevik Uygulama: BT, iş taleplerine ve sık yapılan değişikliklere hızla yanıt verirken, aynı zamanda güvenli ve güvenilir iş hizmetlerini uygulamak için tasarlanan politikalara bağlı kalmayı sürdürebilir. Cisco Intersight‘ın API tabanlı oluşu ve tamamıyla programlanabilir olan Cisco UCS ve HyperFlex sistemleri sayesinde, geliştirme ve operasyon araçları sürekli entegrasyon ve uygulamaya izin verecek şekilde destekleniyor.

Kesintisiz Koruma: Cisco InfoSec’in yüksek güvenlik standartlarıyla uyumlu olan Cisco Intersight hizmeti, Cisco Intersight SaaS platformu ile yönetilen uç noktalar arasında kurduğu güvenli iletişim sayesinde uygulamaların güvenle kurulmasını ve güncellenmesini sağlıyor.

2017 yılının dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacak olan Cisco Intersight, mevcut UCS ve HyperFlex yönetim araçları ile entegre edilebilecek ve bir arada kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Böylece kullanıcılar, Cisco Intersight’ı aynı kolaylıkla, diledikleri gibi kullanabilecek. Cisco Intersight yakın zamanda yerinde kuruluma uygun hale getirilecek. Cisco Intersight ürününün genişletilebilir mimarisinde, OData standardı tabanlı RESTful API’ler ve üçüncü parti yazılım ve donanım ile daha kolay entegrasyon sağlayan bir bağlayıcı sistemi mevcut.

Cisco Intersight Base Edition, ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bu sürümde; genel sağlık taraması ve envanteri, kişiselleştirilebilen bir gösterge paneli, hızlı küme kurulumu sağlayan HyperFlex Installer ve UCS Manager, IMC ve HyperFlex Connect yazılımlarını bağlama ve uygun olarak başlatma özelliği yer alıyor.

Cisco Intersight Essentials Edition ise Base sürümündekilere ek olarak, hizmet profilleri içeren politika tabanlı bir konfigürasyon, programlı güncellemelere sahip yerleşik yazılım yönetimi, Donanım Uyumluluk Listesi (HCL) uyum testleri ve yükseltme önerileri gibi pek çok ilave özelliğe sahip.