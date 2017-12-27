Cisco’dan 300 bin dolar ödüllü yarışma 

Cisco ikinci defa düzenlediği “Global Problem Solver Challenge 2018” yarışması için Türkiye’nin de dahil olduğu tüm ülkelerden başvuruları kabul etmeye başladı.

Girişimci öğrenciler ve yeni mezunlara yönelik olarak düzenlenen yarışmada, sosyal ve çevresel problemlere en iyi çözüm üretenler birbirleriyle yarışacak. Yarışmanın birincisine verilecek Büyük Ödül ise 100 bin Dolar olacak. 18 yaşını doldurmuş girişimci lisans öğrencileri ve yeni mezunlara açık olan yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 12 Ocak 2018.

Cisco tarafından yapılan araştırmalara göre dünya çapında 2030 yılı itibariyle 500 milyar aracın internete bağlı hale geleceği belirtilirken, dijitalleşme ve Nesnelerin İnterneti’nin (IOT) yaygınlaşmasıyla birlikte global çerçevede yepyeni sorunların ortaya çıkabileceğini öngörüyor. İşte bu sorunların çözümü için adım atan Cisco, Global Problem Solver Challenge Yarışması ile tüm dünyadan gençlerin fikirlerini aynı platformda buluşturacak. Bu yarışma ile gençlerin dünyanın en önemli sosyal ve çevresel sorunlarına inovatif teknolojik çözümler getirilmesini sağlaması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılacak gençlerin teknolojik buluşlar ile ürün ve hizmetlerin gelişen ekonomilere adaptasyonuna yönelik olarak ve sosyal ve çevresel problemlerin çözümü için fikirler üretmeleri bekleniyor. Gençlerin üreteceği çözümlerin dijital teknoloji aracılığıyla topluma pozitif katkı sağlaması gerekiyor. Adaylar, insanlar için kritik bir rol oynayan su ve yemek güvenliği, sağlık, finansal katılım, eğitim, ulaşılabilirlik ve sürdürülebilir bir çevre odaklı gibi konularda projeler üretebilecek.

Global Problem Solver Challenge 2018 Yarışması’nda birinci 100 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak. Yarışmada ‘First Runner up’ ödülünü alan 75 bin dolar kazanırken, ‘Second Runners up’ ödülünün sahibi 3 takıma 25’er bin dolar, ‘Third Runners up’ ödülünü kazanan 4 takıma da 10’ar bin dolar verilecek. People’s Choice özel ödülünü alana ise 10 bin Dolar sunulacak.

Başvuruların İngilizce olarak yapılacağı yarışma hakkında daha fazla bilgi ve kayıt için: https://cisco.innovationchallenge.com/cisco-global-problem-solver-challenge-2018