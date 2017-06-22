Cisco’dan yeni ağ yaklaşımı: Sezgisel ağ

Cisco, kurumsal ağ kurmada en önemli atılımlardan biri olan niyet algılama odaklı (intent based) ağ çözümlerini tanıttı.

Bu başlangıç, Cisco’nun eylemleri kestirebilen, güvenlik tehditlerini yoldayken durduran, sürekli evrilmeye ve öğrenmeye devam eden sezgisel bir sistem yaratma vizyonunu gerçekleştirdiği anlamına geliyor.

Bu sayede şirketler yeni fırsatlar yakalarken; artan bağlanırlık ve dağıtımlı teknoloji çağında, daha önce çözümsüz olan zorlukları çözebilecekler. Cisco CEO’su Chuck Robbins, “Daha sezgisel bir ağ inşa ederek, benzersiz güvenlikte akıllı bir platform oluşturuyoruz. Yeni ağ, hem bugün hem de gelecekte şirketleri ileri götürecek ve dünyanın her yerinden çalışanlar ve kuruluşları için yeni fırsatlar yaratacak” dedi.

Bugün yüzlerce cihazla başa çıkmaya çalışan ağ mühendislerinin 2020’de 1 milyon cihazı yönetmeleri bekleniyor. Bu ortamda bu yeni altyapı, Cisco’nun ağ kurma kavramını yeniden keşfetmek için yıllardır süren araştırma ve geliştirme çabalarının bir ürünü.

İşletmelerin bugün ağ yönetiminde tercih ettiği geleneksel BT süreçleri artık sürdürülebilir değil. Cisco’nun yaklaşımı ise sezgisel bir sistem yaratıyor. Bu sistem sürekli olarak öğrenerek, adapte olarak, otomasyon ve koruma sağlayarak ağ operasyonlarını optimize ediyor ve günümüzün giderek artan tehdit ortamında savunma sağlıyor.

Aralarında DB Systel GmbH, Jade Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, NASA, Royal Caribbean Cruises Ltd., Scentsy, UZ Levin ve Wipro’nun da yer aldığı dünyanın önde gelen 75 kuruluşu, bu yeni nesil ağ çözümleriyle halihazırda sahada denemeler yapıyorlar.

NASA’nın tercihi oldu

NASA Çözüm Mimarı Eric Latta, Cisco Catalyst 9000’in, NASA’nın güvenlik ve segmentasyon alanında misyon-kritik koşullarını iki kat performans sergileyerek fazlasıyla geçtiğini söyledi. Royal Caribbean Cruises Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Müdürü Michael Giresi ise teknolojik açıdan, cruise gemilerinin küçük birer şehir gibi olduğuna dikkat çekerek, “ Cisco’nun niyet algılama odaklı (intent based) ağ sistemi, BT ekibimizin dünyanın her yerindeki cruise gemilerimize güvenle ve uzaktan tedarik sağlayabilmesi açısından dönüştürücü oldu” dedi.

Şifreli trafikte dahi güvenlik sağlıyor

Cisco Başkan Yardımcısı ve Ağ ve Güvenlikten Sorumlu Genel Müdürü David Goeckeler, Cisco’nun sunduğu Encrypted Traffic Analytics’in (Şifreli Trafik Analitiği), daha önce çözümsüz olduğu düşünülen bir güvenlik sorununa çözüm getirdiğini söyledi. Goeckeler, ETA’nın Cisco’nun Talos siber istihbaratını kullanarak şifreli trafikte bile bilinen saldırı işaretlerini tespit ettiğini ve böylece gizliliği korurken güvenlik sağladığını vurguladı. Goecker, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyadaki internet trafiğinin büyük çoğunluğu Cisco ağları üzerinden ilerliyor. Bu benzersiz konumumuzu kullanarak bu son derece değerli verileri yakalayıp analiz edebiliyoruz. Bu şekilde, anormallikleri tespit etme ve sorunları gerçek zamanlı olarak öngörebilme konusunda BT’ye içgörü sağlıyor ve bunu gizlilikten ödün vermeden yapıyoruz. Ağın uç noktasını otomatik hale getiren, bilgisayarla öğrenme ve analitiği temel düzeye entegre eden Cisco, yönetilmez olanı yönetilebilir kılıyor ve BT’nin stratejik iş ihtiyaçlarına odaklanabilmesine imkan tanıyor.”

Gücü amaçtan, bilgiyi bağlamdan alıyor

Cisco yeni yaklaşımıyla, yeniden düşünülmüş yazılım ve en gelişmiş donanımla, ağ kurmanın temel planını değiştiriyor. Donanım odaklı ağ kurmadan yazılım odaklıya geçiş, müşterilere çeviklik, verimlilik ve performans konusunda kuantum sıçraması yaşatacak. Sezgisel ağ, akıllı olduğu kadar son derece güvenli bir platform. Gücü amaçtan, bilgiyi bağlamdan alıyor:

• Niyet/Amaç: Niyet algılama odaklı (intent based) ağ kurma, BT’nin zahmetli geleneksel süreçlerden sıyrılarak amacın otomatik hale getirmesini sağlıyor ve milyonlarca cihaza dakikalar içinde erişimi mümkün kılıyor. Bugünün genişleyen teknoloji ortamında, kuruluşların navigasyonuna yardım edecek kritik bir gelişme.

• Bağlam: Veriyi bağlam içinde yorumlamak, ağın yeni içgörüler sunmasına imkan tanıyor. Önemli olan sadece veriler değil, o verilerin nasıl bir bağlam içinde olduğu. Kim, ne, ne zaman, nerede ve nasıl sorularının cevabı önem taşıyor. Sezgisel ağ bütün bunları yorumluyor ve sonuçta daha iyi bir güvenlik, kişiselleştirilmiş deneyimler ve daha hızlı operasyonlar mümkün hale geliyor.

• Sezgi: Yeni ağ, makine öğreniminde ( machine- learning) ölçek sağlıyor. Cisco, içinde bulunan bilgisayarla öğrenme özelliği sayesinde, dünyanın her yerinde ağlarından akan kapsamlı verileri kullanıyor ve eyleme geçirilebilir tahminler ortaya koyuyor.